Niantic, desarrolladora de Pokémon GO, realizó ciertos cambios a la jugabilidad para prevenir que los usuarios salgan a las calles durante la cuarentena por coronavirus. No obstante, todavía es necesario moverse por la ciudad para capturar a ciertas criaturas.

En Argentina se dio un caso insólito en el que un joven presumiblemente de ascendencia asiática salió a las calles para jugar Pokémon GO en la Capital Federal. Lo que no se esperaba era que la policía lo intervendría por no acatar la cuarentena.

Cada vez son más países en América Latina que toman medidas de distanciamiento social para evitar que se descontrole el brote de COVID-19 y saturar los servicios de salud. El caso de esta persona rompiendo el protocolo de aislamiento se ha vuelto viral en redes.

En el video se ve a un agente de la policía colocándole una mascarilla mientras que el sujeto está en el suelo ya reducido. Algunos elogiaron el accionar de la autoridad, mientras que otros abogaron por el gamer.

Increíble, Piedras al 700, en san Telmo. Lo agarran jugando al Pokémon Go. pic.twitter.com/bdxQ0U3ih3 — PAULO KABLAN (@paulokablan) March 24, 2020

Para combatir el coronavirus: niña de 5 años elabora desinfectante casero y lo regala a sus vecinos [VIDEO]

Niña de cinco años prepara gel desinfectante contra el coronavirus. (Captura)

Se suma a la lucha. Pese al panorama desolador que se aprecia en todo el mundo, ante el incremento de casos confirmados de coronavirus, aparecen ciertos gestos esperanzadores, que devuelven la alegría. Uno de ellos es el de una niña que, junto a su padre, prepara desinfectantes caseros para regalarlo a sus vecinos para que se protejan frente a esta pandemia.

“Se nos ocurrió, mediante el aloe vera y una mezcla de alcohol, fabricar el alcohol en gel. Surgió de su idea, al decir: ‘¿por qué no lo hacemos para regalar?’”, contó a RT el orgulloso padre de Uma, la pequeña de cinco años, quien todos los días recorre las calles de Sierra de la Ventana, Argentina, para entregar este producto a sus vecinos y así evitar que les dé el Covid-19.

Como mencionó Gabriel Allende, padre de Uma, el gel es hecho a base de aloe vera y alcohol, que, dependiendo a las cantidades, puede quedar como un gel que ayuda a desinfectar de manera casera y a bajo costo las manos de quien lo use.

“Si tengo que describir a Uma... Creo hoy se les define como ‘niños cristal’, son niños muy especiales, hiperactivos, pero con una capacidad intelectual muy veloz”, admitió Gabriel, que no dudó en seguir la iniciativa de su hija, quien se mostró creativa ante una situación tan complicada, como la que se vive en el mundo, a causa del coronavirus.

Una niña de cinco años recibe la ayuda de su padre para elaborar desinfectantes de manos caseros con aloe vera y una mezcla de alcohol con vistas a prevenir la propagación del coronavirus pic.twitter.com/y7q1Ouq8SJ — RT en Español (@ActualidadRT) March 24, 2020