Pocas personas en Latinoamérica no conocen a Eugenio Derbez, famoso actor y comediante mexicano que es reconocido por su trabajo en la televisión nacional por su paso en programas como “¡Anabel!”, “Sketches”, “Al derecho y al derbez” y “La Familia P.Luche”, aunque también ha participado en numerosas películas y series extranjeras así como en doblajes de voces al español.

Como hijo de Silvia Derbez, actriz de la época del Cine de Oro Mexicano, el actor cosechó una gran fama en América Latina, pero saltó a la fama en Estados Unidos principalmente por su participación en las películas “No se aceptan devoluciones” y “How to Be a Latin Lover”.

Sin embargo, no siempre fue el actor conocido que ahora es. Durante un reciente programa de “Tu-Night con Omar Chaparro”, el artista confesó que tuvo una muy mala experiencia que casi termina con su muerte dentro de una ambulancia, pero no solo eso: lo confundieron con un vagabundo sin hogar.

¿Qué pasó exactamente con Eugenio Derbez esa noche? Esto es lo que contó el comediante en el programa que publicó su historia en su canal oficial de YouTube, además de otras partes del show donde también el actor responde algunas preguntas incómodas sobre la farándula mexicana.

LA VEZ QUE CONFUNDIERON A EUGENIO DERBEZ CON UN VAGABUNDO A PUNTO DE MORIR EN ESTADOS UNIDOS

Como ya se mencionó anteriormente, Eugenio Derbez no siempre disfrutó de la fama que hoy goza internacionalmente. Cuando recién estaba aprendiendo inglés para internacionalizarse, un colega le comentó que había una oportunidad para que diera un show de stand-up en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero tenía que hacerlo en inglés.

Asustado al inicio, Derbez rechazó la invitación porque aún no dominaba el idioma. Sin embargo, pasaron los días y se fue convenciendo de que en algún momento tendría que hacerlo, y si su colega Fernando ya lo había logrado, nada indicaba que él no podría llevar a cabo con éxito su monólogo.

Cuando llegó el día del viaje, él llegó sin retraso a Los Ángeles y nadie lo recibió en el aeropuerto. En ese entonces era un completo extraño en el país y era la primera vez que haría un monólogo, así que nadie lo ayudó para instalarse. Tuvo que quedarse en un hotel de paso y, sin comer ni descansar, llegó la noche a su primer show.

“Yo creo que lo hice maso menos porque la gente no se rio. No sabía ni lo que yo estaba diciendo”, comentó en la entrevista a Omar Chaparro. A la mañana siguiente, se sintió muy mal hasta el punto que tuvo que llamar al 911 para que lo socorren. La ambulancia se lo llevó del hotel y él no estaba ni arreglado ni bañado, así que lo confundieron con un vagabundo latino.

“Llega el 911. Me suben en una camilla y me llevan. No me había bañado. Ya en la ambulancia, me acuerdo que empiezan a decir: ‘Posiblemente tenga drogas’. Yo no tomo, no fumo, soy el más sano y estos creen que soy un homeless latino”, comentó mientras Chaparro y su audiencia se reían de su anécdota.

Al llegar al hospital, Eugenio le intentó advertir a los doctores que no le saquen sangre porque él le tiene pánico a las agujas y a la sangre, pero no le hicieron caso. El resultado fue desmayarse y despertarse en el momento justo que le iban a pasar electricidad porque pensaban que iba a tener un ataque al corazón.

“Me desmayo, pero alcanzaba a oír”, agregó. “‘Creo que es un ataque al corazón’, porque los síntomas son muy parecidos. Me suben a otra camilla y llevan a terapia intensiva; llego y me empiezan a rasurar el pecho, entonces dicen ‘electroshocks’. Cuando me ponen las máquinas esas, empiezo a hacer ruidos. Comentan ‘esperen, ha regresado, ha regresado’”.

Tres horas después de esta mala experiencia, Derbez contó con amargura que le habían cobrado 30 mil dólares solo por rasurarle el pecho, ya que ninguno de los doctores le dijo qué tenía. Más adelante descubrió que sufría de una hemorragia interna por el estrés y la gastritis de no comer en su primer día en Los Ángeles, una experiencia que casi le cuesta la vida.

