Como bien sabemos, diferentes países del mundo se encuentran acatando la cuarentena como medida para hacerle frente al brote de coronavirus. Sin embargo, existen personas que no obedecen estas órdenes y cometen actos insólitos que nadie pensaba oír.

Este es el caso de un joven de 28 años que no respetó la cuarentena por el brote de coronavirus. La persona salió de casa para visitar a un amigo y jugar en su consola de videojuegos. Así lo informaron fuentes de la Policía Municipal de Madrid.

Una patrulla detuvo al chico el pasado 21 de abril a las 5:45 p.m (hora española) en la calle Sierra de Guadalupe, ubicado en el distrito de Villa de Vallecas.

Al momento de declarar para las autoridades, el joven mencionó que iba “a casa de un amigo para jugar a la PlayStation”. Asimismo, afirmó que deseaba jugar GTA V, el videojuego más popular de Rockstar Games.

Por el momento, no se sabe si su amigo también fue sancionado. Sin embargo, el hecho se hizo viral en la red social Twitter, donde miles de usuarios han tomado al hecho como una broma de mal gusto en esta situación causada por el coronavirus.

Jugar con "colegas" en un mismo domicilio al #GTA o a cualquier otro videojuego está ⛔️PROHIBIDO⛔️ durante el #EstadoDeAlarma. No pongas excusas y #QuedateEnCasa #ResponsabilidadSocial #COVID19 pic.twitter.com/FMHNAPRZAK — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) April 23, 2020

GTA 6 ESTÁ LEJOS DE VENIR

Muchos analistas consideran que GTA 6 está muy cerca de ser anunciado. Sin embargo, el actor Ned Luke, quien dio vida a Michael De Santa en GTA V, pidió a todos los fanáticos que no crean los rumores sobre GTA 6, puesto que aún no hay nada oficial por parte de Rockstar Games.

“Dicen que GTA 6 va ser en Vice City. ¿Cómo es que esta gente obtiene toda esta información? ¿Gente, qué no entienden? No crean nada de lo que ven en internet de un tal BossManFuckingTheWorld o cualquiera que sea su nombre, o de cualquier otro.”, mencionó Like. Todo esto se debería a un video del canal MrBossFTW de Youtube, el cuál fue eliminado luego de que el actor se pronunció. “No tienen información interna. Sólo es clickbait. Si lo oyen de Rockstar, entonces ya saben.”