Hombre de 77 años fue multado por salir a jugar Pokémon GO en cuarentena.

El brote de coronavirus se ha propagado por diferentes partes del mundo y, para poder disminuir la tasa de infectados, varios mandatarios han tomado la decisión de tomar como medida a la cuarentena. Lamentablemente, muchas personas no siguen estas órdenes por querer seguir atrapando criaturas en Pokémon GO.

Según PokéXperto, el día de de ayer se reportó la detención de un hombre de 77 años. ¿La razón? Lo encontraron jugando Pokémon GO en la ciudad de Madrid, la cuál se encontraba en estado de emergencia a causa del coronavirus.

Eso sí, el usuario no fue castigado por jugar Pokémon GO, sino porque no respeto la orden de quedarse en casa. Además, lo que causó curiosidad en el reporte policial fue que mencionaron que el individuo se encontraba “cazando Pokémon”.

“Por desobediencia a la autoridad con base en el Real Decreto 463/2020 por estado de alarma por COVID-19. Se encuentra en una vía pública y manifiesta que se encuentra cazando Pokémon”, es lo que menciona el parte policial.

Detenido en Madrid por jugar Pokémon GO.

Cabe resaltar que esta no es la primera persona que burló las órdenes para salir a jugar Pokémon GO. Hace poco se pudo saber que un individuo de Italia también fue detenido por salir a cazar Pokémon cuando su país se encontraba en Estado de Emergencia.

Por último, Niantic Games, desarrollador de Pokémon GO, ha tomado ciertas medidas para evitar que los usuarios salgan de sus hogares a cazar Pokémon. Le llamados medidas por el hecho que el videojuego se puede disfrutar sin salir de casa.