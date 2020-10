Basada ligeramente en la novela “The Turn of the Screw” de Henry James, “La maldición de Bly Manor” trata sobre una mujer que asume el puesto de niñera para dos niños pequeños en una finca en Inglaterra, solo para experimentar una serie de sucesos paranormales y ser acechada por fantasmas sin rostro que quieren asesinarla.

En el primer episodio, nos enteramos de que Flora y Miles necesitan algo en específico con la residencia en Bly Manor porque sus padres, Charlotte y Dominic Wingrave, murieron un par de años antes. Por su parte, su tío Henry que se quedó a cargo de ellos decidió quedarse en Londres y no los acompañó hasta allí.

El resultado de esto es a una joven institutriz que se va enterando de todo lo que pasa en Bly Manor, desde el hecho de que su predecesora muriera trágicamente en un pequeño lago hasta ocasiones en la que ni los televidentes están seguros si los personajes se encuentran en un sueño, están vivos o están muertos.

Esto ha traído muchas dudas con respecto a la serie, aunque la misma termina cerrando la mayoría de sus conflictos. Por ello, Screenrant ha hecho un pequeño análisis de las preguntas sin respuestas que ha dejado la serie de Netflix y sus soluciones, o al menos las posibles respuestas según lo que ha sucedido en el programa.

LAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA QUE DEJÓ “LA MALDICIÓN DE BLY MANOR”

1. ¿Qué pasó exactamente con los padres de Flora y Miles?

¿Cómo murieron los padres de Miles y Flora en “The Haunting of Hill House”? (Foto: Netflix)

Como ya se mencionó antes, los padres de Flora y Miles, Charlotte y Dominic, mueren en un “accidente” mientras viajaban a la India. Cuando Henry considera visitar Bly Manor para ver a su sobrina y sobrino, su malvado alter ego le dice a Henry que no es bienvenido allí, y que lo sería menos si Flora y Miles supieran cómo murieron sus padres y por qué estaban en la India en primer lugar.

La mitad oscura de Henry, una de las presencias más aterradoras de “La maldición de Bly Manor” insinúa algún componente siniestro de la muerte de los Wingrave. Posiblemente, en lo más profundo del subconsciente de Henry, sospecha que su hermano mató a su esposa y luego se suicidó, aunque la falta de cuerpos deja demasiadas preguntas sin respuesta.

2. ¿Por qué Flora y Miles no recuerdan Bly Manor?

Las preguntas sin respuesta que dejó "La maldición de Bly Manor" (Foto: Netflix)

Cuando Jamie y Dani visitan a Owen en París, les dice que ni Flora ni Miles recuerdan los eventos ocurridos en Bly Manor. Tienen felices recuerdos del tiempo que pasaron allí con Charlotte y Dominic antes de su muerte, y saben que Hannah, cuya muerte es el mayor giro de mitad de temporada, trabajó para sus padres, pero los fantasmas son borrado de sus mentes.

Los adultos sobrevivientes recuerdan todo, y aunque Miles y Flora eran niños pequeños en ese momento, las circunstancias extraordinarias por las que vivieron serían difíciles de olvidar incluso para un niño. Owen dice que sus recuerdos se han desvanecido y, con ello, sus miedos. La serie no explica el motivo de todo esto.

3. ¿Jamie está muerta o soñando al final?

Las preguntas sin respuesta que dejó "La maldición de Bly Manor" (Foto: Netflix)

Después de asistir a la boda de Flora, Jamie regresa a su habitación de hotel, llena la bañera y deja la puerta entreabierta. Los espectadores ven la parte posterior de la cabeza de Jamie después de que aparentemente se ha quedado dormida, y presumiblemente, la mano de Dani está en su hombro.

El cabello de Jamie ya no es gris, sino castaño como lo era en su juventud. ¿Ella esta soñando? ¿Jamie es consciente de que Dani está a su lado? ¿Jamie muere mientras duerme, regresando a su yo más joven cuando se reúne con su amor perdido? ¿Es posible una reunión así con Dani ahora condenada a frecuentar los pasillos de Bly Manor?

4. ¿Cómo funcionan exactamente los saltos del cuerpo y la memoria?

Las preguntas sin respuesta que dejó "La maldición de Bly Manor" (Foto: Netflix)

Cuando nace Isabel, la hija de Viola, dice: “Eres tú. Soy yo. Somos nosotros”. Viola está confirmando el vínculo inquebrantable entre la familia, especialmente la madre y el niño, ya que cada uno deja entrar al otro en su corazón. De alguna manera que nunca se aborda explícitamente, Peter se entera del momento íntimo de Viola con su hija recién nacida y descubre que estas palabras tienen un significado más profundo, uno que les brinda a él y a Rebecca una forma de escapar de Bly Manor.

Las palabras de Viola se convirtieron en una invitación literal de quienquiera que las pronuncie para permitir que el difunto entre eventualmente en su cuerpo y, básicamente, desterrarlos al más mínimo rincón de sus mentes. Se supone que la audiencia debe aceptar que Peter tiene tantos recursos en la muerte como en la vida.

¿Cómo les enseña a Flora y Miles a examinar sus recuerdos y elegir volver a visitar los que más les gustan? ¿Cree que residir en estos recuerdos será su destino, en lugar de borrarlos de la existencia? ¿Los otros fantasmas de Bly Manor que escapan usan la memoria también para salir de su prisión? Este asunto deja muchas preguntas sin resolver.

5. ¿Qué le hizo Pedro a su padre? ¿Termina en su infierno personal?

Las preguntas sin respuesta que dejó "La maldición de Bly Manor" (Foto: Netflix)

Un lugar donde Peter se esconde es en su apartamento de Londres durante una visita inesperada de su madre. La mujer acaba de ser dada de alta de un hospital psiquiátrico, y le dice que su padre mataría a Peter si pudiera por lo que le hizo. Se revela que él sufrió abusos a manos de su padre, pero no se especifica su regularidad o que tan grave fue.

Aunque Peter nunca dice explícitamente que fue sexual, es casi imposible sacar una conclusión diferente a que el padre era un pedófilo. Peter se fue de casa, pero no antes de hacerle algo a su padre que le provoca un resentimiento que solo puede borrarse con la muerte de Peter, o tal vez ni siquiera entonces.

