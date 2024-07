Una nueva edición de La Velada del Año 4 se vivirá este sábado 13 de julio y esta vez será en el escenario más importante de España, el Santiago Bernabéu. Desde la capital, Madrid y con 80 mil espectadores abarrotando el recinto del Real Madrid, se espera este evento único. La transmisión de La Velada del Año 4 será desde las 6:00 p.m. hora local y podrás verlo a través del canal de Twitch de Ibai, único medio que pasará el evento minuto a minuto. Algunas peleas a destacar son: Guanyar vs. La Cobra (Argentina), Shelao (Chile) vs. Viruzz y Plex vs. El Mariana (México), representantes latinoamericanos que esperan marcar historia en el evento.

La Velada Del Año 4 EN VIVO vía Twitch de Ibai EN DIRECTO: así vive Plex la previa a su pelea con El Mariana (Video: Ibai)