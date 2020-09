La temporada 5 de “Lucifer” da a los fans el momento que han estado esperando ver: la relación oficial entre Lucifer y Chloe. Los seguidores vieron como compartían una noche juntos y sus reacciones al saber que estaban juntos finalmente. Lo que nadie se esperaba, era que luego de eso Chloe adquiriría los poderes de Lucifer, al menos el “mojo” de que las personas le revelen su más profundo deseo.

Desde la primera vez que vemos a Lucifer Morningstar en la serie, su mojo es su característica principal. Si bien al inicio lo utilizaba para sacar provecho de las personas, realizar tratos y conseguir favores sexuales, cuando conoce a la detective decide utilizar su poder para hacer confesar a los asesinos y delincuentes que atrapan.

Si bien la mayoría de veces solo daban pistas para encontrar al verdadero asesino, su poder era parte importante de su trabajo como ayudante de la detective, por lo que cuando descubre que lo ha perdido y es ella quien tiene el poder ahora, hace todo lo posible por saber por qué pasó eso o cómo recuperarlo.

Eventualmente, su mojo regresa, pero no se da ningún tipo de explicación al respecto. Chloe, la Dra. Linda y el mismo Lucifer tienen sus teorías de cómo sucedió, aunque ninguna de ellas es confirmada. Por ello, Screenrant hizo un análisis de lo que pasó en ese episodio para encontrar la verdad de lo que pasó con el poder de Lucifer.

¿POR QUÉ LUCIFER PERDIÓ SU PODER EN LA TEMPORADA 5?

Como se comentó, cuando Chloe descubre que tiene un nuevo poder, Lucifer comienza a preguntarse si había estado transmitiendo su capacidad a todas sus parejas sexuales, como si fuera una ETS celestial, pero resultó ser más algo específico con Chloe que con cualquier otra persona.

Sus inseguridades acerca de volverse prescindible como pareja de Chloe se convirtieron en pánico total una vez que se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su mojo con Chloe, lo había perdido por completo. También presentó los problemas que ambos tendrían como pareja al enfrentar una relación seria entre una persona y el mismo Diablo.

El hecho de que el mojo de Chloe solo funcionara en Lucifer le hizo creer que era una señal de que se estaba abriendo con ella mientras que, naturalmente, Lucifer estaba visiblemente conmocionado ante la perspectiva de que de alguna manera había bajado la guardia y había perdido parte de él para siempre.

Ahora, el show ha establecido que los ángeles tienen más control sobre sus poderes de lo que creen. Lucifer se volvió físicamente vulnerable a Chloe porque él quería, por lo que se podría decir lo mismo de su mojo. En el final de la temporada 5, “Spoiler Alert”, Lucifer estaba frenético después del secuestro de Chloe.

Recuperó su mojo al igual que Amenadiel recuperó su capacidad de ralentizar el tiempo durante la temporada 2, cuando la vida de la doctora Linda Martin estaba en juego. Ambos sucedieron en el último momento y, claramente, Lucifer necesitaba todos los recursos a su disposición para encontrar a Chloe, por lo que su poder simplemente regresó espontáneamente.

Podría ser que la pérdida temporal del mojo de Lucifer fuera solo una manifestación de sus dudas persistentes de que no se merecía a Chloe o podría ser que el mojo de Lucifer ya no fuera necesario cuando estaba con Chloe, porque la relación con ella no requería que fuera un ser celestial, sino más humano.

Las idas y venidas de los poderes de Lucifer presagian problemas para Chloe y Lucifer a futuro, eso sí. Considerando que Dios y Michael han usado a Chloe como una forma de manipularlo o hacerlo vulnerable, no se sabe exactamente qué estarán planeando para la segunda parte de la temporada 5.

Se sabe que Dios puede dar y quitar dones de sus hijos, y presuntamente es un ser omnipotente, por lo que podría hacer humano a Lucifer si quisiera. Los guionistas tienen un duro trabajo por delante para que Dios no se convierta en una excusa para hacer lo que quieran, sino mantener el curso de los conflictos y dejar que Lucifer y compañía superen todos los problemas con un giro interesante.