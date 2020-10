Tras el rotundo éxito de “Luis Miguel, la serie”, Netflix renovó la biopic protagonizada por Diego Boneta para una segunda temporada. En ese mismo comunicado se indicó que la plataforma streaming se encargará de la distribución mundial de los nuevos episodios, es decir, Telemundo ya no emitirá la ficción en Estados Unidos.

Se esperaba que “Luis Miguel, la serie” estrenara su tan esperada segunda parte en el 2020, pero la situación del coronavirus (COVID-19) a nivel mundial dificultó rotundamente su filmación, al igual que muchísimas otras producciones que se vieron obligadas a pausar su producción o incluso cancelar definitivamente sus avances.

Ahora, la espera por fin terminó, ya que para emoción de todos los seguidores del “Sol de México”, se confirmó que la producción se encuentra retomando el rodaje de los capítulos de la siguiente temporada, que llegaría en los próximos meses o a inicios del próximo 2021 en la plataforma de streaming.

Dentro de los nuevos los personajes que llamó la atención fue el de Macarena Achaga, quien será la encargada de interpretar a Michelle Salas, la hija de “El sol”. Lastimosamente, los fans internacionales de la serie no conocen la larga trayectoria de la actriz argentina que hace años se hizo un nombre en todo México.

¿QUIEN ES MACARENA ACHAGA?

Macarena Achaga interpretará a Michelle Salas en "Luis Miguel, la serie" (Foto: Instagram)

Según laletrade, Macarena Achaga es una actriz que nació el 5 de marzo de 1992 en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su padre es Leopoldo Achaga y su madre es Ma. Leonor Mangiaterra. Ella tiene un hermano llamado Santiago Achaga, a quien muchos recuerdan por su papel de Junior en “Heidi” y a Claudio en “Like la leyenda", entre otros papeles que más tarde vendrían.

Su carrera comenzó desde muy pequeña cuando veía alguna película o serie y siempre se imaginó que algún día ella estaría entre aquellas celebridades que veía en la pantalla chica o grande. En un momento de su juventud, decidió incursionar dentro del mundo del modelaje y las pasarelas, solo para que un tiempo después firmara un contrato de representación con Multitalent Agency.

Ellos la propusieron para ser conductora dentro del prestigioso canal MTV en el año 2010. Poco tiempo después, saltó a la fama con las campañas de OÉ en México, además de participar en proyectos con Instyle México, Cosmopolitan, Para Teens, Para Ti, Elle, Sweet Victorian, Doll Finns y Muaa Argentina. Más pronto que tarde, se hizo un nombre en este mundo como una de las mujeres más bellas del medio.

HISTORIA DE AMOR DE MACARENA ACHAGA

Macarena Achaga interpretará a Michelle Salas en "Luis Miguel, la serie" (Foto: Instagram)

Macarena Achaga mantiene una relación con Ghassan Kara, quien vive en Nueva York y trabaja en Google. “La conocí en una fiesta en Nueva York hace como dos años. Tenemos una amiga en común (Ivana de María)”, contó el novio de la actriz sobre lo que más parece ser un amor a primera vista que otra cosa.

Kara confesó también que jamás sintió celos por ver a su novia besarse con otra mujer, que al contrario está feliz de que sea una profesional de la televisión. “No, celos nunca. Estoy muy orgulloso, es un tema difícil entonces estoy muy orgulloso que ella apoye ese clase de temas”, comentó en una entrevista.

Por otro lado, Laletrade indica que en el pasado la actriz Macarena Achaga tuvo una relación con Sebastián Zurita, una que hicieron oficial en febrero de 2014, cuando un paparazzi los captó en un restaurante de Polanco. Ahí, además de disfrutar una romántica cena, era evidente que no solamente estaban ahí para comer.

Macarena Achaga interpretará a Michelle Salas en "Luis Miguel, la serie" (Foto: Quien)

Poco tiempo después, ambos se separaron porque sus trabajos no les permitía estar juntos. En 2019 cuando la madre de Sebastián Zurita falleció, Macarena le mandó un mensaje: “Ellos son parte de mi familia y Christian (Bach) ha sido una de esas personas en mi vida que me llevo en el corazón. Sebastián siempre va a ser parte de mi vida y lo voy a querer siempre”.

Aunque mucho se habló de una posible relación entre Macarena Achaga y Bárbara López, la realidad es que las actrices nunca tuvieron ningún tipo de acercamiento amoroso aun cuando sus fans deseaban que sean una pareja real, según lo indica Laletrade.

¿QUIEN ES MICHELLE SALAS?

Michelle Salas no fue reconocida por Luis Miguel por un buen tiempo (Foto: Instagram)

Aquellos que siguen la red social Instagram posiblemente la conozcan más por su etapa como influencer más que por ser la hija del astro mexicano Luis Miguel. En su página oficial tiene más de un millón de seguidores y ni siquiera la pandemia le ha impedido seguir compartiendo numerosas imágenes de destinos increíbles que ha visitado.

Michelle nació el 13 de junio de 1989, cuando Luis Miguel apenas tenía 19 años. Su madre es la actriz y también cantante Stephanie Salas. Actualmente, es ‘fashion blogger’ y modelo. Hace poco, ella cumplió 31 años alejada de su padre, y algunos de sus fans no saben su historia por no querer usar el apellido de su progenitor.

Michelle Salas no fue reconocida por Luis Miguel por un buen tiempo (Foto: Instagram)

En 2005, cuando tenía 16 años, Michelle habló por primera vez acerca de su relación con Luis Miguel. En una entrevista con la revista Quien, dijo: “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!”.

De acuerdo a Vanity Fair, ‘El Sol’ la oficializó como su hija en 2011, aunque Milenio dice que la aceptó como su hija legítima en 2007. Según otros medios, en realidad fue en 2009, pero lo que no hay duda es que fue un proceso muy difícil para ambos y que intentan limar las diferencias con el tiempo.

