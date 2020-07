Varios futbolistas ocuparon su tiempo del confinamiento por el coronavirus en compartir streams vía Twitch y YouTube. Sergio Agüero ya suma más de un millón de seguidores en la plataforma de videojuegos y el ‘Memo’ Ochoa le sigue los pasos con transmisiones del Battle Royale de Call of Duty.

Recientemente, el portero del América compartió unas partidas con uno de los streamers más grandes de América Latina: ‘Ded’. Allí se refirió a las comparaciones que hace la gente entre él y el popular youtuber Luisito Comunica.

“Ya voy para un año que estoy viviendo en México, pero estando fuera todo mundo me decía Luisito Comunica y yo decía ‘¿y este güey quién es?’. Digo, no me ching..., yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito, Luisito no le echa ni ganas a su pelo”, comentó en directo.

Por supuesto, en este mundo polémico y mediático de YouTube, Luis respondió a las declaraciones del futbolista.

“Oigan qué raro lo de Memo Ochoa no, ¿vieron eso? No sé por qué opina así de mí. ¡Ni nos conocemos! No sé si es su manera de bromear, o que le choca mucho que le digan que nos parecemos. ¿De verdad está raro no?”, explicó Lusito en su cuenta personal de Instagram.

“No sé si desquitó un mal día ahí, o si tiene algo en contra de mí. No entiendo, pero Memo, yo te mando mis mejores vibras, que sigas teniendo mucho éxito carnal, lo mejor de mí para ti”, finalizó el youtuber.