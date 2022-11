Canelo reaccionó negativamente a una foto trucada que infería que Lionel Messi arrastraba la camiseta de la Selección de México por el suelo. Ante las amenazas del boxeador en redes sociales, varios futbolistas que han vestido la camiseta de la Selección de Argentina salieron en su defensa.

Por supuesto, solo quedó en un ‘beef’ por Internet, no escaló a mayores. Pese a esto, Sergio Agüero, uno de los amigos más íntimos de Messi, comentó en si canal de Twitch: “¡Mira lo que te espera! (señalándose el brazo) ¡Qué se pudra todo!”, declaró el exfutbolista entre risas.

“Está picante. A mí me mandó un audio ayer. No tengo problema en decirlo, me dijo ‘pincha cabrón, me gustabas culero’ y yo no sabía si me estaba hablando bien o me estaba hablando mal”, añadió el “Kun” Agüero.

Pero no es la única celebridad de Internet que se ha metido en la problemática. Ibai Llanos realizó un stream en Twitch con “Chicharito” Hernández para calmar la situación y se puso en contacto con Sergio Agüero.

“Yo lo que te quería ofrecer, si ocurriese algo con Canelo, yo también estoy para defenderte. Mi fuerza y mis bíceps están contigo”, comentó el streamer. Inmediatamente, en el programa del “Kun” se creó una bajada que decía “Ibai Llanos: ‘yo me enfrento a Canelo’”.

Todos estallaron en risas, incluyendo a Hernández. “¿Quién está poniendo esto? No le saquen foto, quiten ese titular”, responde Ibai.

Ibai Llanos se mete en el conflicto de Messi y Canelo

He resuelto el conflicto entre Canelo, Messi y el Kun. pic.twitter.com/sIxVPMW7bC — Ibai (@IbaiLlanos) November 30, 2022

