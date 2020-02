Oscar 2020: así podrás ganar dinero vaticinando a los ganadores del certamen.

Todas las miradas del mundo se centrarán este domingo por la noche para presenciar los Premios Oscar. Esta será la edición N° 92, donde películas como ‘The Joker’, ‘The Irishman’, ’1917′, entre otros, buscarán ganar el premio como mejor film del año.

Sin embargo, una página de apuestas deportivas te permite ganar dinero si aciertas el ganador en las diferentes categorías. Por ejemplo, ‘The Joker’ paga 10.00 soles en caso gane. Es decir, si apuesta 20 soles a que el film de Todd Phillips gana, podrías llevarte de premio S/. 200.00.

1917 - 1.40

Parasite - 4.00

Once Upon a Time in Hollywood - 9.00

Joker - 10.00

The Irishman - 70.00

Jojo Rabbit - 80.00

Little Women - 150.00

Marriage Story - 100.00

Ford v Ferrari - 250.00

Las apuestas cada vez se hace más presente en el mundo del entretenimiento, y este tipo de hechos lo demuestra. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que se da, puesto que hace unos meses se llevaron a cabo en diferentes páginas apuestas relacionadas al final de Dragon Ball Super.

¿Qué opinas de este tipo de noticias? Existe mucha gente que es aficionada a este tipo de apuestas, las cuales apuestan bajos montos y terminan ganando una buena cantidad de dinero. Queda en ti apostar o no.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY