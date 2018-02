PlayStation: abuela gamer no deja que su nieto juegue con la PS4 por este insólito motivo [VIDEO]

Una mujer de 80 años se ha ganado el amor de los Gamers en Facebook. Se trata de la abuela gamer que comparte su etapa de jugadora de PlayStation 4 en las redes sociales. Germán su nieto es el encargado de compartir los videos y fotos de la "fan-page" de su familiar.

Sin embargo, el mismo comparte también sus penurias por no poder jugar en la PlayStation. En el video compartido por el usuario se le escucha comentar: "¿Abuela, puedo jugar con la Play?, a lo que responde su abuela con una curiosa razón: “No, porque estoy haciendo una misión y me van a matar por culpa tuya”.

En el video se puede ver que Isabel, ciudadana de Buenos Aires, pasa largas horas detrás de la consola PlayStation y su nieto no tiene oportunidad para jugar. Lo sorprendente es que le gustan los juegos complejos, se le ve normalmente jugando entregas como The Witcher III o Horizon Zero Dawn.

Esta no es la primera vez que el nieto pasa por esta situación, a diario le insiste a Isabel para jugar un rato a la PlayStation 4. Pero cada vez ella sale con un argumento nuevo por el cual su German no puede jugar. En uno de los últimos videos compartidos explica que ella puso el dinero para la consola así que es suya, y si su nieto quiere jugar que se compre una propia.