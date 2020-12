“The Mandalorian” llegó a Disney+ como una nueva serie de la franquicia de Star Wars dirigida por Jon Favreau. La misma se ubica cinco años después de los eventos de “El retorno del Jedi” de 1983 y presenta a Pedro Pascal en la piel del protagonista, un caza recompensas mandaloriano que muchos lo conocieron como Mando.

Sin embargo, quien se llevó el voto de popularidad de la serie en todo el mundo fue el pequeño Grogu, que por muchos episodios estuvo sin nombre y fue bautizado por los fans como Baby Yoda. Finalmente, en la segunda parte de la serie se reveló su verdadero nombre y pasado por nada menos que Ahsoka Tano.

Si bien la integración de este personaje y otros tantos conocidos de la franquicia fue un gran detalle para la segunda temporada de “The Mandalorian”, todas estas apariciones quedaron sobrepasadas por todo lo que pasó en el episodio final de la parte 2. Incluso un antiguo héroe volvió llevando a los fans hasta las lágrimas.

¿Qué pasó al final del episodio 8 de la temporada 2 de “The Mandalorian”? Screenrant tiene la respuesta. ¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de lo que pasó en este episodio y lo que podría significar para una posible próxima parte de la serie de Disney+. Están advertidos.

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “THE MANDALORIAN”?

Los Dark Troopers de Moff (Foto: Disney+)

Como se vio en el capítulo, Mando recluta la ayuda de Bo-Katan y su compañero Koska. Bo-Katan quiere recuperar su arma, el Darksaber, que Moff Gideon le había robado. Aparentemente, es un arma poderosa que es importante para ella si quiere tener alguna esperanza de recuperar Mandalore.

Mando solo está interesado en recuperar a Grogu, por lo que acepta que Bo-Katan se quede con Moff y el arma. Una vez que capturan al Dr. Pershing, y él cuenta sobre el plano del crucero ligero Imperial, diciéndoles dónde estaría la celda de detención de Grogu y dónde están estacionados los Dark Troopers, todos formulan un plan.

Ellos utilizan una clásica estrategia de “Caballo de Troya”, abriéndose paso hacia el crucero de Gideon, mientras que Bo-Katan, Koska, Fennec y Dune se abren camino a través de hordas de Stormtroopers que nada pueden hacer cuando Mando se cuela para rescatar al bebé.

Moff Gideon no podía hacer nada contra la armadura de Mando (Foto: Disney+)

Bo-Katan y el grupo llegan al puente de la nave espacial, matando a todos a su paso, pero se sorprenden al descubrir que Gideon no está allí. Después de una breve pero desgarradora pelea con uno de los Dark Troopers, Mando logra llegar a la celda de Grogu, solo para encontrar a Moff Gideon adentro.

Después de una pequeña charla, durante la cual el Moff revela que no tiene más uso para Grogu ya que ya ha tomado la sangre del niño para sus experimentos, Gideon ataca a Mando. Ahora, el Beskar puro es el único material que el Darksaber no puede atravesar. Entonces, obviamente, Mando gana fácilmente la pelea y domina a Gideon.

Cuando trae a Gideon de regreso al puente donde Bo-Katan está esperando, ella no está muy feliz de ver el Darksaber en las manos de Mando. Gideon explica, con una risa malvada, que solo la persona que empuña el Darksaber puede reclamar legítimamente el trono de Mandalore. Esa es la razón por la que Bo-Katan buscaba el arma.

Mando le entrega el Darksaber, pero así no funciona (Foto: Disney+)

Mando se lo ofrece de inmediato, diciendo que se lo está dando voluntariamente, pero no funciona de esa manera. La propiedad del Darksaber solo se puede ganar mediante el combate. Así que ahora, Bo-Katan tendrá que derrotar a Din Djarin en combate para hacerse con la poderosa arma, pero no lo hace en ese momento.

Por ahora, Mando conserva el Darksaber, lo que significa que ahora tiene derecho al trono de Mandalore, algo en lo que nunca ha mostrado el más mínimo interés. ¿Es el destino de Din Djarin recuperar Mandalore y gobernarlo? Es poco probable, dado que a nuestro héroe le gusta operar solo, pero se puede esperar que esta historia sea un punto focal en la próxima temporada.

El aterrador batallón de Dark Troopers regresa y golpea la puerta mientras el grupo de adentro se prepara para un enfrentamiento potencialmente fatal. En ese momento, un Ala-X solitario entra en el crucero y sale una figura vestida que se abre paso a través de los droides con un sable de luz verde.

Luke Skywalker apareció en la serie (Foto: Disney+)

Para aquellos que han visto la trilogía original de “La guerra de las galaxias”, este es un momento clave, ya que reconocen el sable de luz verde y la mano enguantada. Grogu mira la pantalla del monitor paralizado y Mando, sintiendo el interés de Grogu, abre la puerta. Entonces, para sorpresa de todos, Luke Skywalker entra y se baja la capucha.

Luke, un Mark Hamill hábilmente rejuvenecido por CGI, está respondiendo la llamada de Grogu impulsada por la Fuerza y ha venido a recogerlo. Mando no tiene idea de quién es Luke y lo importante que es para la historia de Star Wars, por lo que pregunta casualmente: “¿Eres un Jedi?”.

Luke le dice que sí y también le asegura que dará su vida para mantener al niño a salvo y entrenarlo. Los poderes sin entrenamiento son inútiles, le confiesa, midiendo correctamente que la Fuerza es fuerte con Grogu. Mando convence a Grogu de ir con Luke y ser un Jedi, prometiendo volver a verlo.

Mando y Grogu, inseparables (Foto: Disney+)

En un momento desgarrador que hizo llorar a muchos, Din Djarin se quita el casco Beskar y deja que Grogu vea su rostro por primera vez. Se despiden, y Mando observa con lágrimas en los ojos como Luke, acompañado por un R2D2 que suena, se lleva a Grogu. El episodio termina con Grogu y Mando separándose, pero no se especifica si volverán a verse en unos años o tal vez solo después de poco tiempo.

Es claro que el éxito del programa se debió a el dúo del mandaloriano con Grogu, por lo que tenerlos separados sería extraño para una tercera temporada. No obstante, la escena post-créditos del episodio muestra a Boba Fett que mata a Bib Fortuna, el mayordomo de Jabba the Hutt, y se sienta en el trono del alienígena.

Grogu se fue con Luke Skywalker (Foto: Disney+)

De pronto, las palabras “The Book of Boba Fett” aparecen en la pantalla con un anuncio de que llegará en diciembre del 2021. Los fans no saben si esto sería un teaser de la tercera temporada o una nueva producción de Disney+, aunque esto último ha sido confirmado por Deadline.

Si la tercera temporada de “The Mandalorian” no girará en torno a Boba Fett, los guionistas de la serie deberán encontrar un buen giro en la historia de Mando y Grogu para justificar su separación, y a la vez mantener enganchados a los fanáticos que siguieron la serie hasta ahora, aunque muchos coinciden en que si Disney+ decide no renovar la serie y culminarla con dos temporadas, tampoco sería una mala decisión.

"The Book of Boba Fett" será una nueva serie (Foto: Disney+)

