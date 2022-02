El gobierno de Pedro Sánchez en España sigue aumentando el gasto público y se ha vuelto viral la reforma de los impuestos para los trabajadores independientes. Allí, se advertía que aquellas personas que ganan cerca de 600 euros, tendrían que pagar el 50% de su salario solo para darse de alta en autónomos, fuera de otros impuestos.

Por supuesto, los creadores de contenido más populares de Twitch en España se encuentran en un tramo de IRPF o impuesto a la renta de cerca del 50%. Lo cual ha desatado una ola migratoria al país vecino Andorra, en donde se paga un monto no mayor del 10% de los ingresos.

Joaquín Domínguez, el nuevo streamer de moda, más conocido como el ‘Xokas’ comentó en un inicio que se quedaba en España por que le gustaba el país y porque tenía una ‘conciencia de colectivo’.

No obstante, su discurso se ha ido cada vez más a la oposición a las medidas del estado de bienestar del país europeo, ya que no está dispuesto a que “le quiten la mitad del sueldo” cada mes.

“Parece que no les parece suficiente que pague la mitad de lo que gano”, explica. “¡Qué no se pasen de listos! Porque me largo a Andorra. (...) Yo amo a mi país pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos”, finaliza.

¿El Xokas se va a Andorra?

El ultimátum de El Xokas al Gobierno de España. pic.twitter.com/PhlAW0egAm — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 4, 2022

