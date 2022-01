El ‘ban hammer’ vuelve a atacar. Recientemente, se reportó la suspensión de la cuenta de Pokimane por un reclamo de copyright o derechos de autor. Recordemos que no es posible reproducir contenido de series y películas en Twitch.

Amazon inclusive, hace unos meses atrás, habilitó la herramienta para que los creadores de contenido puedan ver Prime Video junto a sus suscriptores y contar con una reacción en vivo.

No obstante, la creadora de contenido estadounidense compartió contenido explícito de la serie ‘Avatar: The Last Airbender’. En su sección de ‘Just Chatting’, Pokimane reacciona a videos pero no todo el contenido está permitido.

El cierto que muchas series están subidas a YouTube pero eso no significa que sean legales. Netflix y Paramount Plus cuentan actualmente con los derechos de proyección digital de la serie animada Avatar.

Pokimane se lo tomó con calma y comentó sarcásticamente que “la nación del fuego había atacado”. Será suspendida por 48 horas y regresará recién el lunes para realizar una transmisión de 12 horas.

confirmed 48 hour suspension!

see you guys monday morning for a 12 hour comeback stream 😎 — pokimane (@pokimanelol) January 8, 2022

