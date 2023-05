No cabe duda que Ibai Llanos y su equipo de producción se han convertido en los creadores de eventos más grandes que involucran a creadores de contenido. La primera Velada del Año, exhibición de boxeo, fue solo entre sus amigos. No obstante, para la segunda edición, mudaron el evento al Pabellón Olímpico de Badalona.

Estuvieron en el ring de boxeo importantes youtubers y streamers, como AriGameplays, Spursito, Luzu, entre otros. Para la tercera edición, Ibai Llanos ha compartido la siguiente alineación de luchadores:

Ampeter vs Papi Gavi Rivers vs La Rivers Luzu vs Fernanfloo Shelao vs Viruzz Amouranth vs Mayichii

Además, habrá espectáculos durante los encuentros. Los artistas confirmados son Quevedo, Rosario Flores, María Becerra, Estopa, Feid y Ozuna. Podrás ver la Velada del Año a través del canal de Twitch de Ibai el 1 de julio.

La jornada de boxeo se organizará en el Cívitas Metropolitano de Madrid y contará con asistencia de público. Si vives en España, quizás te interese comprar una entrada ahora, ya que hay varias zonas que se han agotado.

¿Cuánto cuesta una entrada a la Velada del Año?

Al momento de la redacción de esta nota, solo quedan cinco zonas con butacas disponibles. La más barata tienen un coste de 76,19 euros, la Grada Precio 3 llega a los 85,71 euros, la Grada 2, 119,05 euros, Piesta Vis. Reducida, 90,48 euros y finalmente la zona más exclusiva tiene un coste de 142,86 euros.

Recuerda que pueden asistir menores de edad pero acompañados por un adulto responsable.

“La Velada del Año III se celebrará el sábado 1 de julio de 2023 en el Cívitas Metropolitano. Ibai Llanos presentó la tercera edición del evento deportivo y social más esperado del año en una rueda de prensa emitida en su canal de Twitch donde desveló que el estadio del Club Atlético de Madrid acogerá la velada de boxeo, y dio a conocer acompañado de Reven y Sandor los seis combates del evento: Ampeter vs PapiGavi, Samy Rivera, Rivers vs Marina Rivers (LaRivers), Coscu vs Germán Garmendia, Viruzz vs Shelao, Fernanfloo vs Luzu y Amouranth vs Mayichi”, se lee en el portal Entradas.com, en donde se venden los boletos.

