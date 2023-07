Ibai Llanos lo ha vuelto a hacer. Toda una fiesta se vive en el Estadio Cívitas Metropolitano con el evento la Velada del Año 3. Tan solo en la primera semana de anuncio de la venta de entradas, los seguidores de los streamers agotaron las butacas, así que se espera un público encendido para esta edición de la velada. Se trata de un evento de boxeo, en donde se enfrentan los streamers y youtubers más populares de Hispanoamérica; además contará con conciertos entre cada combate.

La Velada del Año 3 no solo tiene de invitados a los youtubers, también han asistido diferentes figuras del medio y el fútbol español. ‘Fede’ Valverde se dio un paseo por la Alfombra Roja, ´por donde pasó también TheGrefg, Piqué, DjMariio, Lit Killah, entre otros.

Estopa fue la primera banda que se subió al escenario para mover al público. Y luego todos se pudieron de pie para dar la bienvenida a los primeros contendientes. Arigameplays, Sergio Ferra y Cristinini subieron al escenario para presentar a los luchadores: Abraham Mateo vs. Ampeter.

¿Dónde ver la Velada del Año 3?

Podrás disfrutar de La Velada del Año 3 en línea a través del canal oficial de Twitch de Ibai Llanos, donde contarán con la participación especial de David Broncano como comentarista invitado.

Cronograma oficial de la Velada del Año 3 | Horarios

09:00 - 10:50 a.m. - Alfombra roja de La Velada del Año 3

10:50 a.m. - Primer show (artista a confirmar)

Primer show (artista a confirmar) 11:00 a.m. - Abraham Mateo vs. Ampeter

11:50 a.m. - Segundo show (artista a confirmar)

12:00 p.m. - Rivers vs. La Rivers

12:50 p.m. - Tercer show (artista a confirmar)

1:00 p.m. - Luzu vs. Fernanfloo

01:50 p.m. - Cuarto show (artista a confirmar)

2:00 p.m. - Misho vs. Shelao

02:50 p.m. - Quinto show (artista a confirmar)

3:00 p.m. - La Elegida (se conocerá arriba del ring) vs. Mayichi

03:50 p.m. - Sexto show (artista a confirmar)

4:00 p.m. - Coscu vs. Germán Garmendia

¿Por qué Amouranth no participará en la Velada del Año 3?

En su transmisión detalló que ya había realizado el check al vuelo a Madrid, España; sin embargo, desistió a solo horas del viaje, comentando que no estaba bien de salud y que no podría luchar contra Mayichi en la Velada del Año 3.

“Tiendo a mantener mis cosas médicas en privado, y habría mantenido mi situación actual fuera de la vista del público, pero siento que les debo una explicación a todos debido a algunas apariciones de alto perfil canceladas… Me informaron en marzo que tengo insuficiencia ovárica en etapa tardía”, escribió en sus redes sociales.

“Porque si compitiera mientras me sometía a este tratamiento, la actividad física podría provocar la torsión de mis ovarios, lo que podría provocar complicaciones de salud extremas, hemorragia interna o algo peor. Y eso no fue algo que pude aceptar hacer. Lo lamento. Sé que decepcioné a la gente, pero después de mucha consideración, no sentí que pudiera competir de buena fe con tales riesgos. Esperemos que eso sea algo que la gente pueda perdonar”, sentenció.

Ibai Llanos reaccionó con tranquilidad, ya que se esperaban algunos problemas a días de iniciado el evento. Solo pasaron unas horas para que confirme que sí habrá contendiente para Mayichi; no obstante, prefiere mantener todo en reserva.

El nombre más comentado en redes sociales es el de AriGameplays, quien ya participó en la anterior Velada del Año y ha mantenido su estricto entrenamiento para mantenerse en forma. A través de Twitter, la creadora de contenido comentó lo siguiente: “Estoy emocionada con lo que pueda pasar”.

