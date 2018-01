Viral: El Papa Francisco en Puerto Maldonado fue recibido con música de WoW [VIDEO]

El Papa Francisco en el Perú ha sido un importante acontecimiento para el país, que ha reunido a miles de personas en las calles durante su visita. Sin embargo, el primer destino del Papa fue Puerto Maldonado en la Amazonía, que ha dado mucho que hablar por los motivos menos pensados.



Sucede que el recibimiento del Sumo Pontífice comenzó con una pequeña presentación a cargo de los jóvenes de las comunidades presentes, pero un detalle se robó el centro de atención para los más conocedores: la canción inicial era de World of Warcraft.



​La canción se titula "Lament of the Highborne", una pieza que fue creada por La Caída de Quel'Thalas y la Guerra de los Trolls dentro de la historia del popular videojuego de Blizzard , que puede ser encontrada en la expansión de Burning Crusade para la Horda.

Muchos comentan que la elección de la canción fue por simple aleatoriedad, con un fin estético, mientras que otros han alabado la acertada elección de la pieza para hacer una comparación entre lo sucedido en Quel'Thalas con la difícil situación de las comunidades amazónicas por la minería ilegal.



De una u otra manera, esta elección demuestra ​la importancia de las bandas sonoras de los videojuegos y su potencial para ir más allá de las pantallas, hasta el punto de ser la melodía de recibimiento para el máximo representante de la iglesia.