En febrero de 2023, Karol G lanzó por todo lo alto su cuarto álbum de estudio titulado “Mañana será bonito”, con el que alcanzó innumerables ventas y millones de reproducciones en Spotify. Gracias a todo lo que logró con él, la colombiana comenzó una gira internacional que concluirá este mes de julio. Si no pudiste ir a algunos de sus conciertos, la ‘Bichota’ tiene una gran noticia para todos, pues transmitirá de forma gratuita su último show. ¿Cuándo y cómo verlo?

Cabe mencionar que el álbum consta de diecisiete pistas y tiene como invitados a Romeo Santos, Quevedo, Shakira, Justin Quiles, Ángel Dior, Maldy, Bad Gyal, Sean Paul, Sech, Ovy on the Drums y Carla Morrison.

FECHA Y CÓMO VER EN VIVO EL ÚLTIMO CONCIERTO DE LA GIRA “MAÑANA SERÁ BONITO” DE KAROL G

El último concierto de Karol G titulado “Mañana será bonito” será el martes 23 de julio en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España. Aunque hay miles de personas que ya adquirieron sus entradas para disfrutar de la intérprete de “Provenza”, el resto del mundo también podrá deleitarse con sus temas en vivo, ya que todo será transmitido por YouTube.

“Estamos cerca de tener el último concierto de este tour y ¡sí!, es difícil despedirse de algo que ha significado tanto para todos, pero el tiempo ha llegado y quiero que lo celebremos juntos. Este 23 de julio, nuestro último concierto, lo transmitiremos a través de mi canal de YouTube, en tiempo real, para que TODOS, en cualquier parte del mundo, puedan verlo y celebremos esto tan lindo que juntos construimos”, señaló en su cuenta de Instagram.

El emotivo mensaje lo escribió en un clip donde aparece junto al niño con el que anunció el comienzo del tour y que la acompaño en su concierto en Medellín. En el video se va a los dos cantando parte del tema “Si una vez”, de Selena, frente al castillo de arena que armaron, mientras disfrutan de ese momento, el menor le dice: “Karol ya me tengo que ir”, a lo que la artista le dice que no, pero este le contesta: “Es que ya no me necesitas y ya me tengo que despedir de ti”. A pesar de que ella le pide que no la deje, el pequeño le comenta que siempre estará en su corazón, posteriormente se va en dirección al mar y desaparece.

“Díganles a sus amigos, junten a sus familiares, que sepa todo el barrio, que cierren la cuadra, pero esta fiesta se celebra en familia y por todo lo alto. Gracias por hacer parte de este viaje que, sin mentir, me ha regalado LOS MOMENTOS MÁS INCREÍBLES E INOLVIDABLES DE MI VIDA. Los amo mucho y nos vemos este 23. MAÑANA SERÁ BONITO FOREVER”, concluyó.

Este álbum llevó a Karol G a convertirse en la primera artista en español en llegar al primer puesto de las listas estadounidenses, además de haberla llevado a ganar un Grammy a Mejor álbum de música urbana, así como Álbum del año en los Grammy Latinos.

“Ha sido un viaje de superación, de ganas, de motivación y una curita para el alma. Cada estadio que pisamos vibró a la par de esas emociones tan lindas que cada uno de ustedes trajo y nosotros tuvimos la oportunidad de llenar miles de corazoncitos alrededor del mundo”, había comenzado escribiendo la intérprete de “Amargura”.