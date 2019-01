El culebrón para James en el Real Madrid si Mourinho pega la vuelta a España

El mercado de fichajes sigue dando rumores sobre posibles traspasos en el fútbol de Europa. ¿El último? La situación que vive James Rodríguez en el Real Madrid. En principio, el futbolista colombiano debería regresar al Bernabéu, tal como lo estipula su contrato tras su cesión de dos temporadas con el Bayern Munich, sin embargo, Ramón Calderón, ex presidente del equipo madridista, considera que el jugador no regresará a jugar a España.



En una entrevista con el diario Bild, Ramón Calderón indicó que James Rodríguez no jugará en el Real Madrid, siempre y cuando Mourinho sea el técnico del equipo. ¿Por motivos del seleccionado de Colombia? No, se refiere a las condiciones que pondría el técnico portugués si es que pega una segunda vuelta en el mercado de fichajes de verano.



“Habrá muchos cambios en verano y hay rumores sobre una posible vuelta de Mourinho. En este caso, no creo que pida que vuelva James Rodríguez”, indicó Ramón Calderón en una de las declaraciones que le dio al medio alemán sobre James Rodríguez. Así es el caso.



Bayern Munich no efectuará la compra sobre el futbolista, dado que es jugador prescindible para el actual técnico Nico Kovac. En ese sentido, la Premier League parece ser el único destino para el jugador cafetero. El Arsenal es uno de los interesados, por lo que es posible que James juegue en el fútbol de Inglaterra durante la próxima temporada.