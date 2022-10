Un gol en el minuto 82 en propia puerta de la selección colombiana dio a España este sábado en la India su segundo Mundial Sub-17 femenino consecutivo.

El partido se resolvió de la peor manera para Colombia, con un gol que subió al marcador en el minuto 82 cuando, tras un centro que se paseó por el área sudamericana, remató un jugadora española y el balón rebotó en la colombiana Ana Guzmán, que estaba en el suelo. E

PREVIA

España vs. Colombia EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS | ONLINE | Se enfrentan este domingo 30 de octubre por la final del Mundial Femenino Sub-17 en el Estadio DY Patil de India. El partido se juega desde las 3:30 p.m. (hora española) y las 9:30 a.m. (hora colombiana). La transmisión estará a cargo de GOL y GOL Play para España, mientras que en Colombia se podrá ver a través de Gol Caracol y DirecTV Sports. No te pierdas todos los goles, estadísticas, incidencias y el minuto a minuto del partido.





VIDEO RECOMENDADO

Así se prepara España para la final del Mundial Femenino Sub-17 ante Colombia | VIDEO: @SEFutbolFem





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.