El vigente campeón de LaLiga, el Real Madrid, inició su defensa del título con un empate a uno ante el Mallorca en el Campo de Fútbol de Son Moix. El encuentro, marcado por el debut de Kylian Mbappé, estuvo lleno de emociones. Rodrygo adelantó a los blancos en el primer tiempo, pero un tanto de Vedat Muriqi en la segunda mitad igualó el marcador. El arquero belga, Thibaut Courtois, fue clave para mantener al Real Madrid con vida en el inicio del partido, mientras que Antonio Rüdiger cometió un error en el gol mallorquín.

A pesar de tener varias oportunidades para llevarse los tres puntos, la escuadra de Carlo Ancelotti no pudo concretar y se tuvo que conformar con un empate en la primera jornada que marcó el debut oficial de su fichaje estrella del verano. Sin embargo, el mundialista francés no pudo marcar la diferencia en un partido que dejó sensaciones agridulces para los madridistas.

Previa del Real Madrid vs. Mallorca

