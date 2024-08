El debut del Real Madrid en LaLiga se saldó con un empate a uno ante un sólido Mallorca en el Campo de Fútbol de Son Moix, dejando un sabor agridulce en el equipo merengue, especialmente Kylian Mbappé, quien no pudo debutar con un triunfo en el fútbol español. La ausencia de Toni Kroos se notó en el juego de la Casa Blanca, que no encontró la fluidez habitual. A pesar de la presencia de estrellas como Vinícius Júnior y Jude Bellingham, el equipo merengue no logró imponer su superioridad de forma contundente. Los bermellones, por su parte, aprovecharon las oportunidades que se les presentaron y mostraron una gran solidez defensiva, dejando claro que serán un rival a tener en cuenta esta temporada.

El empate ante el Mallorca deja algunas dudas en el Real Madrid. A pesar de tener una plantilla plagada de estrellas, los dirigidos por Carlo Ancelotti no mostraron su mejor versión y tuvieron dificultades para imponer su juego. La falta de contundencia en ataque y los errores defensivos son aspectos que el entrenador italiano deberá corregir si quiere que su equipo aspire a todos los títulos esta temporada, especialmente el bicampeonato liguero. Además, la expulsión de Ferland Mendy en los últimos minutos añade un problema más a las cuentas de ‘Carletto’.

Sigue la transmisión de Disney Plus para ver el partido entre Real Madrid vs. Mallorca en vivo online, este domingo 18 de agosto en Son Moix. (Foto: Composición Mix)

Previa del Real Madrid vs. Mallorca

¿Cómo ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO hoy por LaLiga?

Fecha: Domingo, 18 de agosto 2024.

Domingo, 18 de agosto 2024. Lugar: Campo de fútbol de Son Moix.

Campo de fútbol de Son Moix. Hora: 9:30 p.m. (hora peninsular).

9:30 p.m. (hora peninsular). Canal TV: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney Plus.

¿Cómo ver Disney Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Mallorca hoy por LaLiga?

Debes saber que Disney Plus no es un canal de Televisión, es una aplicación de streaming, cuya plataforma transmite diversos tipos de contenidos como series, películas, documentales y eventos deportivos.

¿Cuánto cuesta Disney Plus en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú?

Real Madrid vs. Mallorca: alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior. Mallorca: Dominik Greif; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio José Raíllo Arenas, Johan Mojica; Sergi Darder, Omar Mascarell, Samuel Costa; Takuma Asano, Vedat Muriqi, Dani Rodríguez.

Real Madrid visita al Mallorca en el Campo de Fútbol de Son Moix por la Jornada 1 de LaLiga 2024-25. | Crédito: @realmadrid / X