¿Quieres saber por dónde puedes ver Real Madrid vs. Las Palmas EN VIVO por LaLiga? Has llegado al lugar correcto y aquí te mostraré cuáles son los canales de TV que van a pasar este partido, programado para hoy, jueves 29 de agosto, desde el Estadio Gran Canaria , que se desarrollará a partir de las 9:30 p.m. (hora peninsular) o 2:30 p.m. (hora Perú y Colombia). Recordemos que el Real Madrid viene de golear en casa al Valladolid, pero lo preocupante es que aún el rendimiento del tridente Mbappé, Vinicius y Rodrygo no logra explotar al máximo, algo que ha dejado con ciertas dudas a la afición merengue.

Por ahora, el Real Madrid se ubica en la quinta posición del fútbol español con 4 puntos y seguir en racha de victorias le permitirá no perderle el paso a equipos como Celta de Vigo o Barcelona, que han arrancado la temporada con dos triunfos al hilo.

Real Madrid vs. Las Palmas por LaLiga. (Diseño: Depor)

¿Cómo ver Real Madrid vs. Las Palmas EN VIVO hoy por LaLiga?

Fecha: Jueves, 29 de agosto de 2024.

Jueves, 29 de agosto de 2024. Lugar: Estadio Gran Canaria.

Estadio Gran Canaria. Hora: 9:30 p.m. (hora peninsular).

9:30 p.m. (hora peninsular). TV: Movistar+ LaLiga o ESPN.

Movistar+ LaLiga o ESPN. Streaming: Movistar Plus o Disney Plus.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Las Palmas EN VIVO hoy?

La transmisión del partido del Real Madrid vs. Las Palmas EN VIVO desde España podrás seguirla a través de Movistar+ LaLiga, que es el canal oficial del fútbol español y pasa todos los encuentros de la Primera División de esta temporada 2024-25. Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro. Estos son los canales de Movistar+ en donde transmitirán los juegos:

M+ LaLiga TV: Canal 54 de Movistar y 110 de Orange.

Canal 54 de Movistar y 110 de Orange. M+ LaLiga TV 2: Canal 57 de Movistar y 112 de Orange

Canal 57 de Movistar y 112 de Orange M+ LaLiga TV UHD: Canal 440 de Movistar y 111 de Orange

Canal 440 de Movistar y 111 de Orange LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Las Palmas EN VIVO hoy desde Latinoamérica?

Si vives en cualquier parte de Latinoamérica, sigue el partido del Real Madrid vs. Las Palmas EN VIVO por la señal de ESPN. Este canal pasa en todos los países el duelo de la Jornada 3 de LaLiga, por lo que debes buscar el número acorde a tu cableoperador.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Las Palmas online en Streaming hoy?

Si quieres seguir en streaming online el Real Madrid vs. Las Palmas en directo será a través de Movistar+ (España) o Disney+ (Resto del mundo), únicas plataformas que van a transmitir minuto a minuto el partido.