Este acertijo visual vienen causando furor en las distintas redes sociales por su alto grado de complejidad, pues no te pide que simplemente utilices tu capacidad visual, sino que hagas gala de tu intelecto y sentido común. En la imagen se ve a un adulto y dos niños que caminan tomados de la mano, pero solo uno de los pequeños es hijo del hombre. Analiza un poco e intenta formar parte del selecto grupo que pudo cantar victoria en este desafío.

Fue así como en Depor encontramos un novedoso acertijo lógico que te propone descubrir cual de los niños que aparecen en la imagen no es hijo del padre que los sujeta de la mano. Para intentar resolver el desafío, no solo debes encontrar la respuesta sino también logra lo en el tiempo establecido que es de 7 segundos. ¿Podrás hacerlo?

Presta mucha atención pues a continuación te dejaremos el acertijo lógico: A es padre de B y C, pero B no es HIJO de A. ¿Eso es posible? Pues para miles de internautas no, pero para aquellos que usan su razonamiento lógico y piensan fuera de caja se les hizo muy sencillo resolver el reto.

A partir de ahora te daremos solo 7 segundos para lograr resolver el acertijo. Si crees que ya tienes la respuesta en mente, pues felicidades. Pero si todavía continúas con duda, te invitamos a conocer el resultado del acertijo lógico líneas abajo.

Imagen del acertijo visual

La imagen del acertijo lógico muestra al hombre con dos niños, pero uno de ellos no es su HIJO. ¿Podrás descubrir cuál es?| Foto: Pexels/Referencial

Respuesta del acertijo visual

¿Lograste resolver el acertijo en el tiempo establecido? Pues si no lo hiciste seguramente estás leyendo estás líneas en busca de la respuesta. Si es así, te la mostramos a continuación. La solución es muy sencilla y está en tus ojos. B no es hijo de A, ya que es la hija de A.

Trata de encontrar la solución de este complicado acertijo lógico.| Foto: Pexels/Referencial

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo lógico es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

