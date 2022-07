Todo está en ti. En esta ocasión, te hemos traído un desafío viral que te complicará más de la cuenta porque debes ubicar algo que no va y fue puesto a propósito. Recuerda que solo tienes un tiempo limitado de 8 segundos para responder el acertijo visual y no ser parte del 99% que cayó en el vacío. En Depor, nuestra principal misión es darte las herramientas para que te entretengas y pases un rato no solo de ocio, sino también fortalezcas tus virtudes cognitivas con algunas pruebas visuales.

Ponte las pilas si es que aún no logras ubicar el objetivo de este viral. Y es que no cualquiera logra dar con la respuesta en segundos como pide esta nota. Pero tampoco te hagas bolas, pues fueron muchos los que sufrieron igual que tú, así que mira la respuesta ahora.

Para el siguiente desafío visual, solo debes demostrar de qué estás hecho para dar con la respuesta que ha complicado a miles en las últimas horas. Solo debes encontrar el error o lo que no debería estar donde está.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Desafío viral de genios: ¿puedes encontrar en segundos el grosero error del parque? (Foto: Facebook edit)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Llegamos al lugar menos esperado, pero más buscado. Solo algunos genios y más avispados dieron con la solución sin ningún tipo de ayuda pues, como verás a continuación, no era tan difícil dar con la respuesta a este reto visual. Pero no queremos desanimarte, pues siempre habrá más virales para ti en Depor.com.

Ahora bien, lo que estabas buscando no era nada del otro mundo. Si en realidad leíste toda la nota, sabrás que lo que debías buscar era lo que está mal, entonces te decimos que te fije en las cuerdas de la guitarra. ¿Las hay? Con todo ello, era fácil responder.

Solución del desafío viral de genios: aquí puedes encontrar el grosero error del parque. (Foto: Facebook edit)

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.