Hazlo ya. Solo tienes que identificar qué cosas no cuadran en la escena del bus inglés. Aquí no hay un límite de tiempo, así que no te estreses y supera al 5% que no pudo. Porque no queremos que tengas un fin de semana aburrido, te traemos este reto viral que llega para sacarte una sonrisa y varias canas. Esta prueba hará que tu día sea divertido y te diremos en qué consiste.

La imagen muestra una escena de un bus inglés de dos pisos, donde se puede ver personas tanto arriba como abajo, pero hay un singular detalle que las personas no logran observar. Anímate y comparte este reto viral con tus amigos.

Hasta el momento, son pocas las personas que pudieron decir “lo logré” en el reto viral. Si tú quieres ser una de ellas, observa la imagen creada por ‘brainy county’, solo así podrás darte cuenta del error.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra el error del reto viral del bus inglés que no supera el 5% de personas. (Foto: brainy county)

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si ya pasó un tiempo prudente y llegaste a ese punto en que no obtuviste éxito, es que no diste con la respuesta. Si lograste ver el error, te felicitamos, puesto que eres parte de ese exclusivo 5% de usuarios que dio con la solución. Si ocurrió todo lo contrario, en la siguiente imagen te mostramos la respuesta.

Solución del reto viral del bus inglés: NO tiene escalera para ascender a la parte superior. (Foto: brainy county)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.