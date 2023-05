Aunque han pasado varios meses desde la separación de Shakira y Gerard Piqué, los escándalos y rumores sobre la famosa cantante colombiana y el exfutbolista español continúan. El último es el supuesto altercado entre Piqué y Tonino Mebarak, uno de los hermanos de la intérprete de “Hips Don’t Lie”.

Según la prensa internacional, Piqué y Shakira tuvieron una violenta discusión en el momento que el padre de los niños devolvió a los menores. Supuestamente, el altercado escaló a tal nivel que Tonino se fue a golpes con Piqué para defender a su hermana.

“La noticia del fin de semana es que, se supone, Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana”, según desveló Verónica Bastos en “La mesa caliente” de Telemundo.

Incluso indicó que, “la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente”.

Gerard Piqué desmintió pelea contra Tonino Mebarak, el hermano de Shakira (Foto: Gerard Piqué/ Instagram)

GERARD PIQUÉ, ¿REALMENTE PELEÓ CON EL HERMANO DE SHAKIRA?

Para aclarar los rumores, la periodista Paloma Barrientos de “El programa de Ana Rosa” se puso en contacto con Gerard Piqué, quien le aseguró que, “eso no ha existido, las relaciones son absolutamente educadas, los niños estaban presentes cuando los recoge y los deja…”

Asimismo, señaló que, “ahora los niños vienen a Barcelona para estar un mes y medio”, tal como se estipula en el acuerdo de divorcio firmado por la cantante colombiana y el exfutbolista del Barcelona.

Por su parte, Pepe del Real, aseguró tras ponerse en contacto con el entorno de Piqué y Shakira, que el círculo cercano del exjugador “lo desmiente” y el de la cantante “nos dice que no se produjeron los hechos que se cuenta en esta televisión, que el trato de la familia es cordial, es correcto”.

“El trato no es tan amigable como antes, puede que haya algún desencuentro, pero se soluciona de forma razonable y que, por supuesto, nadie pierde las formas”, agregó el periodista. “De hecho, me dicen que Tonino y Piqué se llaman por teléfono y la comunicación fluida ya no es con su ex, sino con el hermano de Shakira”.

El exfutbolista español junto a Milan y Sasha, sus hijos con Shakira (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

¿QUIÉN ES TONINO MEBARAK?

Shakira tiene siete hermanos por parte de padre con quienes mantiene una buena relación. Uno de ellos es Tonino Mebarak, quien se ha convertido en una pieza fundamental en su carrera artística, ya que es su roadmanager, trabaja con ella y es una persona que la ha apoyado en los peores momentos.