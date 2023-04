¡El juicio contra Shakira ya tiene fecha! Fuentes jurídicas le confirmaron a Europa Press y EFE que la cantante colombiana está próxima a enfrentarse a las autoridades españolas a lo largo de varias sesiones en el 2023.

Como sabemos, la artista ha sido acusada de presuntos delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014, simulando que no residía en España en ese periodo de tiempo. Para la Fiscalía, ha defraudado el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), lo que acumula un total de 14.562.968 euros.

Pero, ¿cuándo empezará el juicio por fraude fiscal contra Shakira? A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre la disputa legal de una de las más grandes estrellas de la música internacional.

¿CUÁNDO INICIA EL JUICIO CONTRA SHAKIRA POR FRAUDE FISCAL?

Se ha anunciado que el juicio contra Shakira empezará el 20 de noviembre del 2023 y se desarrollará durante doce sesiones, hasta diciembre del mismo año. La citación emitida por el tribunal fija un cronograma con los días 20, 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre y 4, 5, 11, 12, 13 y 14 de diciembre. Vale precisar que se contará con doscientos testigos en total, por lo que es comprensible que el plazo se extienda.

Con el fin de agilizar el juicio, el juez ha planteado la posibilidad de reducir el número de testigos, que se divide en tres grupos: 100 de la Abogacía del Estado, 30 de la Fiscalía y 70 de la defensa.

Cabe resaltar que esta cita podría suspenderse si la intérprete opta por hacer un pacto con las acusaciones, el Ministerio Público y la Abogacía del Estado. De reconocer el fraude, podría recibir una rebaja de condena.

Shakira se enfrenta a un polémico juicio en Barcelona (Foto: AFP)

¿SHAKIRA DEBE ASISTIR AL JUICIO EN SU CONTRA?

La respuesta corta es SÍ. Sin embargo, no deberá asistir a todas las sesiones. Se sabe que solo está obligada a tener presencia en la única cita en la que está prevista su declaración y en la última jornada, en la que tiene derecho a pronunciar un alegato final.

En esta disputa, la Fiscalía pide condenar a la estrella a ocho años y dos meses de cárcel, además de establecer una multa de 23,8 millones de euros. Por supuesto, una decisión con la que no está de acuerdo la barranquillera.

Shakira deberá prestar su declaración en el juicio (Foto: AFP)

SHAKIRA REAFIRMA SU INOCENCIA

Shakira ha reafirmado su inocencia en más de una oportunidad. Su defensa alega que no fijó residencia en España hasta 2014. En ese sentido, desde 2011, la cantautora habría pagado más de 104 millones de euros de impuestos en diversos países.

La artista no solo ha rechazado la oferta de la Fiscalía de alcanzar un acuerdo en junio de 2022, sino que ha criticado “los métodos de Hacienda tras pagar más de 90 millones de euros y ser perseguida incluso por años en los que no pasó ni 60 días en España”.

En una entrevista para Elle, la colombiana manifestó: “Mientras Gerard y yo salíamos, yo estaba de gira mundial. Estuve más de 240 días fuera de España, por lo que no había manera de calificarme como residente. Las autoridades fiscales vieron que estaba saliendo con un ciudadano español y empezaron a salivar. Está claro que querían ir tras ese dinero sin importar cómo. Incluso durante los siguientes años estuve viajando por el mundo, trabajando sin parar mientras estaba embarazada o con Milan cuando era bebé, cuando aún estaba cicatrizando mi cesárea. Sabían que no estuve en España el tiempo requerido, que España no era mi lugar de trabajo ni mi fuente de ingresos, pero aun así me persiguieron, con los ojos puestos en el premio”.