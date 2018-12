La 'novela Neymar ' no tiene cuándo terminar y cada vez que parecer que por fin se cerrará el círculo, toma un nuevo giro inesperado. Esta vez, el diario 'As' de España adelanta que el brasileño podría salir del PSG a un precio mucho menor de lo que pagó el elenco parisino al Barcelona en su momento (222 'kilos'), pero siempre y cuando la operación -al club que sea- se realice del 2020 en adelante.

'Ney' llegó al PSG en el 2017, en lo que es hasta ahora el traspaso más caro en la historia del fútbol. Sin embargo, aún no ha podido redondear una temporada perfecta. Al menos no en la Champions League, el gran objetivo de los franceses. El brasileño no está cómodo en París y desde hace mucho se especula sobre su posible retorno al Camp Nou o el arribo el Santigo Bernabéu.



Lo cierto es que por el momento Neymar no saldrá, pero la nueva información da a entender que el Real Madrid, o cualquier otro club que lo quiera, esperará al 2020, cuando la cláusula del delantero tenga una rebaja de casi 60 millones de euros.



El nuevo precio de 'Ney' desde el 2020 en adelante sería de 160 'kilos', un precio más 'razonable' para que Florentino Pérez pueda cumplir su gran deseo, o capricho a estar alturas, de incorporar al exSantos a su lista de 'galácticos'. Aunque claro, habría que ver en qué condiciones llegaría Neymar a esa fecha o si la irrupción de una nueva figura no cambia los planes de los 'blancos'.