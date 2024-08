Los representantes peruanos en los Juegos Olímpicos de París 2024 siguen en competencia. Tras la medalla de bronce obtenida por Stefano Peschiera en vela, es el turno de los maratonistas del ‘Team Perú’: Christian Pacheco competirá en la categoría masculina, mientras que Gladys Tejeda, Thalía Valdivia, y Luz Mery Rojas representarán al país en la categoría femenina. Estos atletas buscarán sumar más preseas al medallero. A continuación, Depor te ofrece todos los detalles esenciales del evento, incluyendo horarios, canales de transmisión, y más, para que no te pierdas ni un solo minuto de esta emocionante contienda.

Una vez más, Christian Pacheco estará presente en los Juegos Olímpicos, habiendo competido en las dos ediciones anteriores. En Río 2016, el peruano logró ubicarse en el puesto 52°, mientras que en Tokio 2020, a pesar de las adversidades, cruzó la meta en la posición 60°. Ahora, su objetivo es superar esos resultados y consolidarse como uno de los mejores maratonistas a nivel mundial.

Para ello, se preparó intensamente, enfrentando desafíos económicos y la falta de apoyo, lo que resalta aún más su determinación y espíritu de lucha. ‘Pachequito’ se medirá ante otros 80 atletas de diversas naciones en un recorrido de 42.195 kilómetros, un desafío que no solo exige resistencia física, sino también mental. A diferencia de la categoría femenina, donde Perú cuenta con tres destacadas representantes, Cristhian será el único maratonista masculino del país en esta prueba, lo que coloca en él todas las esperanzas de lograr una nueva hazaña olímpica para Perú en Francia.

En la categoría femenina, Gladys Tejeda, Thalía Valdivia y Luz Mery Rojas correrán la maratón de 42.195 kilómetros, programada para el domingo 11 de agosto. Las tres atletas realizaron una preparación exhaustiva durante los últimos meses, con el firme propósito de dejar el nombre de Perú en lo más alto. Gladys Tejeda, en particular, llega con un antecedente destacado, habiendo obtenido la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2023 y siendo la mejor posicionada entre las representantes latinoamericanas en las últimas Olimpiadas, donde terminó en el puesto 27.

Al finalizar su participación de las atletas peruanas, la representación de Perú en este evento deportivo llegará a su fin. Es relevante mencionar que ese mismo día se celebrará la ceremonia de clausura de París 2024. En el Stade de France se pondrá el broche final a estos Juegos Olímpicos, donde los veleristas María Belén Bazo, quien consiguió un diploma olímpico, y Stefano Peschiera, ganador de la medalla de bronce, tendrán el honor de portar la bandera peruana. Los fondistas también estarán presentes en esta ceremonia de cierre en la capital francesa.





¿A qué hora inicia la maratón masculina y femenina?

La maratón masculina y femenina se llevarán a cabo este sábado 10 y domingo 11 de agosto. En la competencia de hombres, Christian Pacheco representará al 'Team Perú', con la carrera programada para las 1:00 a.m. (hora de Perú, 8:00 a.m. en Francia). En la maratón de mujeres, que se realizará al día siguiente, Gladys Tejeda, Thalía Valdivia, y Luz Mery Rojas serán las representantes, también con inicio a la 1:00 a.m. (hora de Perú, 8:00 a.m. en Francia).





¿Cómo ver la la maratón masculina y femenina?

La competencia por la maratón masculina y femenina será transmitida por Claro Sports para toda América Latina y también estará disponible en su canal de YouTube. En Perú, el partido se podrá ver en señal abierta a través de ATV, que posee los derechos de transmisión del evento.





Las medallas de Perú en los Juegos Olímpicos

Tras el bronce de Stefano Peschiera, Perú había ganado cuatro medallas olímpicas. Su primera presea fue en los Juegos Olímpicos de Londres 1948: el tirador Edwin Vásquez Cam consiguió la presea de oro en la modalidad de pistola 50 metros. Como curiosidad, lo consiguió luego de superar una faringitis y con una pistola prestada. Desafortunadamente, nuestro país no volvió a conseguir el primer lugar hasta la actualidad.

Al oro de Edwin se le han unido tres medallas más, todas de plata. El tirador Francisco Boza quedó en el segundo lugar en la modalidad de Fosa Olímpica, en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984. Después, en Seúl 1988, la selección peruana de vóley ganó la de plata. Finalmente, en Barcelona 1992, el tirador Juan Giha obtuvo el segundo lugar en la modalidad de skeet. Hoy, Stefano nos regaló la quinta.





¿Qué atletas de Perú clasificaron a los Juegos Olímpicos París 2024?

Kimberly García (atletismo – marcha atlética)

Evelyn Inga (atletismo – marcha atlética)

Mary Luz Andía (atletismo – marcha atlética)

César Rodríguez (atletismo – marcha atlética)

Luis Henry Campos (atletismo – marcha atlética)

Cristhian Pacheco (atletismo – maratón)

Gladys Tejeda (atletismo – maratón)

Thalía Valdivia (atletismo – maratón)

Luz Mery Rojas (atletismo – maratón)

María Luisa Doig (esgrima – espada)

Juan Postigos (judo – 66 kg)

Lucca Mesinas (surf – shortboard)

Sol Aguirre (surf – shortboard)

Alonso Correa (surf – shortboard)

Stefano Peschiera (vela – Ilca 7)

Florencia Chiarella (vela – Ilca 6)

María Belén Bazo (vela – iQFOiL)

Nicolás Pacheco (tiro – skeet)

Daniella Borda (tiro – skeet)

Inés Castillo (bádminton – individual)

María Bramont-Arias (natación – aguas abiertas 10 km)

Mckenna De Bever (natación – 100 m espalda y 200 m combinado)

Joaquín Vargas (natación – 200 y 400 metros estilo libre)

Adriana Sanguineti (remo – W1x)

Valeria Palacios (remo – LW2x)

Alessia Palacios (Remo – LW2x).





