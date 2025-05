Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 marcaron un antes y después para el skate del Perú. Las rampas de Japón vieron deslizarse y deslumbrar con distintos trucos a un peruano que se quedó en la retina de todos: Angelo Caro. El joven deportista llegó a obtener una diploma olímpica en el debut de este deporte como disciplina de la cita. Ahora, con 25 años de edad, goza de mayor experiencia y con objetivos cada vez más claros. A su vez, es consciente que todo es efímero y existe la necesidad de proyectarse a futuro para trascender en la vida y, como no, ser un ejemplo en la sociedad.

En entrevista con este diario, Angelo confiesa cómo se siente con el apoyo que ha recibido en este tiempo y el reconocimiento de la gente en las calles o a través de redes sociales en cada competencia que disputa. Además, considera fundamental el aspecto mental para alcanzar un correcto desempeño.

Angelo, ¿cómo tomas el ser un deportista conocido?

Me sirve mucho para la confianza. Siempre quiero superarme, viendo en qué nivel estoy. Cuando recién empecé a montar, lo hice en la esquina de mi casa. Algunos serenos me botaban, pero luego ya empezaron a reconocerme. Hubo uno que me botó, pero me pidió foto porque su hijo me conocía y me admiraba. Todo ha cambiado, al final todo lo llevo siempre en el buen sentido porque quiero que la gente conozca el mundo del skate y se vuelvan parte de él.

¿Lo sientes como una presión?

Me motiva saber que estoy haciendo las cosas bien. Hay mucha gente que me está viendo. A algunos los motivos para que puedan practicar este deporte. Tengo una gran responsabilidad como saber que estoy haciendo las cosas bien y motivar a los pequeños para que puedan insertarse en este deporte.

¿Cómo manejar el tema mental para un deportista de alto rendimiento?

Es complicado manejarlo porque lo físico con lo técnico va de la mano. Es difícil, pero siempre hay que creer en uno mismo porque eso te impulsa a seguir adelante. Todas las piedras del camino te las saltas, en mi caso, me las salto con un ollie.

¿Cómo te viene tratando este 2025?

Este año empecé con toda la motivación para mirar los objetivos que se vienen, con la mejor visión de quedar lo más arriba posible. Empecé con un tercer lugar en Brasil, en un torneo donde hay muchos skaters que compiten a nivel olímpico, esto me sirvió como entrenamiento para lo que fue Tampa.

¿La desaparición de Legado ha cambiado el uso del skatepark implementado?

Todo marcha bien, nada ha cambiado. Los espacios de Legado me sirven para entrenar tranquilo. Ahora hay más escuelas y muchos niños están motivados para aprender, algo que quita espacio para volver a entrenar.

¿Cómo tomaste que el skate se convierta en deporte olímpico?

Fue una noticia muy motivador, pero no teníamos las ideas claras porque era algo nuevo. Pensamos que quizá era uniformados, pero muchas cosas se respetaron. Los pantalones, por ejemplo. Algunos usamos auriculares que nos ayudan en el proceso. Nos genera un poco de concentración y cada uno tiene una dinámica de cómo hacerlo. Hay que aprovechar este momento que puedo ir a unos Juegos Olímpicos, en 2021 gané un diploma olímpico. Hoy en día podemos viajar más peruanos a competir. A veces yo me enfrento solo a siete japoneses o gente de otros países.

¿Cómo ves el desarrollo de este deporte en el país?

El desarrollo del deporte ha subido bastante. Converso con mis coach’s y me cuentan. Esa oportunidad de salir con tus amigos a competir a otro país existe. Hace mucha falta bastante apoyo, competimos contra mucha gente de otros países y es complicado. Tenemos apoyo, pero falta más para poder seguir cumpliendo las metas.

¿En el plano personal hay algún proyecto?

Tengo muchas ideas y proyectos que estoy empezando a hacer. En un futuro me gustaría tener una escuela de skate aquí en Perú para darle todas las técnicas a los más jóvenes y que puedan aprender mucho más de lo que trata este deporte. Estoy haciendo también una marca de lijas.

¿Qué se viene para Angelo Caro?

Se viene el campeonato de Street League en Santa Monica. Espero dejar algo histórico en el mundo del skate. Primera vez que un peruano compite y llegar es bastante; sin embargo, no me conformo porque quiero llegar lejos. Es un sueño que tengo desde muy niño. Luego tengo un campeonato en Virginia y más adelante en Roma. En noviembre ya se vienen los Bolivarianos.