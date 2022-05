Carrera benéfica este 8 de mayo: ¡A correr por los que no pueden!

El domingo 8 de mayo se correrá alrededor del mundo la octava edición de Wings For Life World Run, carrera benéfica que tiene el objetivo de recaudar fondos para la investigación que busca la cura a las lesiones en la médula espinal, que en su mayoría ocurren por accidentes de tránsito.

El año pasado tomaron parte corredores de 195 nacionalidades y se logró recaudar globalmente más de 4.1 millones de euros. Este 2022 la carrera podrá correrse a través del app oficial Wings For Life World Run por lo que todos podremos participar en cualquier lugar del mundo.

Sin embargo, en Lima también se está organizando una carrera presencial en Miraflores. La partida se dará a las 6am en el frontis de la Municipalidad de Miraflores y la ruta irá por la Av. José Pardo, Malecón Cisneros y Av. José Larco, hasta el punto inicial.

La inscripción y donación se hace a través de la aplicación, que puede ser descargada para iOS y Android.

Wings For Life: una carrera única, con un formato único

Wings For Life World Run es una carrera benéfica que tiene como objetivo recaudar fondos para buscar la cura a las lesiones en la médula espinal. El formato de esta competencia es único: no hay una línea de llegada fija, sino que los runners corren por delante del Meta Móvil (virtual, simulado en la app) que parte a los 30 minutos de haberse iniciado la carrera. Una vez que son alcanzados por el auto que viaja a una determinada velocidad constante, termina la carrera para ellos.

Mayor información en www.wingsforlifeworldrun.com

Acerca de la Fundación de Investigación de la Médula Espinal Wings for Life

En todo el mundo, millones de personas dependen de una silla de ruedas después de haber sufrido una lesión en la médula espinal, la mayoría de las veces como resultado de un accidente de tránsito o una caída. Wings for Life es una fundación de investigación sin fines de lucro y tiene la única misión de encontrar la cura para la lesión de la médula espinal.

Desde 2004, Wings for Life ha financiado proyectos de investigación que han cambiado la vida de muchos, y ha realizado ensayos clínicos en todo el mundo. Mientras que la cura aún está por encontrarse, se ha logrado un progreso constante. El 100% de las inscripciones a la carrera Wings for Life World Run y la recaudación de fondos de este evento global, ayudarán a trabajar hacia el objetivo final de Wings for Life. Mayor información sobre la Fundación en www.wingsforlife.com.





