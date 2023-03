Wrestlemania 39, el evento más esperado del año por todos los fanáticos de la WWE, se realizará este sábado 1 y domingo 2 de abril desde el SoFi Stadium de la ciudad de California, donde se esperan 70 mil almas en cada una de las noches de combates que se vivirán en uno de los estados más importantes del país. Con los eventos estelares de John Cena vs. Austin Theory y Roman Reigns vs. Cody Rhodes, aquí te dejamos con todos los horarios en los principales países como México, España y los 3 horarios que hay en Estados Unidos.

¿A qué hora empieza Wrestlemania 39 en México y España?

En México, el kickoff de Wrestlemania empezará desde las 17:00 horas, mientras que el evento estelar empezará a partir de las 18:00 horas. En España, el Día 1 iniciará el domingo 2 de abril a las 0:00 horas, mientras que la cartelera estelar empezará a las 01:00 horas.

Horarios por países de Wrestlemania 39

En Estados Unidos, el kickoff empieza a las 18:00 horas (CT), 16:00 horas (PT), 19:00 horas (ET) y el evento estelar desde las 19:00 horas (CT), 17:00 horas (PT), 20:00 horas (ET).

En Colombia, Perú y Ecuador, el kickoff empieza a las 18:00 horas y el evento estelar desde las 19:00 horas.

En Argentina y Uruguay, el kickoff empieza a las 20:00 horas y el evento estelar a las 21:00 horas.

En Chile y Paraguay, el kickoff empieza a las 19:00 horas y el evento estelar a las 21:00 horas.

La previa de Wrestlemania 39

Sin lugar a dudas, lo más esperado del Día 1 de este Wrestlemania 39 es la lucha de John Cena vs. Austin Theory por el campeonato de los Estados Unidos, un combate donde se espera un cambio generacional, pues se habla de un importante ‘push’ a favor de Theory, para que sea una de las caras más importantes de la empresa. Además, Charlotte Flair, la histórica multicampeona, defenderá su título femenino de SmackDown ante la luchadora del momento, Rhea Ripley, quien podría coronar su push obteniendo el ansiado cinturón.

Otras peleas importantes son la de Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio, Seth Rollins vs. Logan Paul, The Usos vs. Owens y Zayn o la triple amenaza femenina de Trish Stratus, Lita y Becky Lynch vs. Damage CTRL.