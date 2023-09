Luego de varios meses de espera para su revancha, Valentina Shevchenko tendrá una nueva pelea frente a la mexicana Alexa Grasso para recuperar el título de peso mosca de la UFC, este sábado 16 de septiembre al promediar las 11:00 p.m. (horario peruano y una hora menos en México). Dicho enfrentamiento, válido por la UFC Fight Night 227, se llevará a cabo en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). Revisa la siguiente nota para que no te pierdas ningún detalle de cómo seguir este cara a cara que paralizará a los fanáticos de las artes marciales mixtas.

Con en sus grandes jornadas, la UFC Fight Night mantendrá en alta tensión a todos los seguidores de este deportes. Valentina Shevchenko volverá a pararse en el octógono con un solo objetivo: doblegar a Alexa Grasso y recuperar el título mundial mosca que perdió hace unos meses. Eso sí, no será una tarea sencilla, ya que la mexicana ha prometido que conservará su corona.

Recordemos que la peleadora azteca se impuso al aprovecharse de un error de cálculo de Valentina, realizando una llave de sometimiento en el cuarto asalto. Si tomamos en cuenta el cúmulo de puntajes en las tarjetas, Grasso estaba perdiendo.

Hay que tomar en cuenta que, además de esta disputa por el título mosca, también se enfrentarán Kevin Holland y Jack Della Maddalena por el título del peso wélter. Asimismo, Daniel Zellhuber y Christos Giagos se verán las caras por el título de los pesos ligeros.

Conoce la cartelera estelar del UFC 227 y las peleas preliminares:

Cartelera estelar

Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko - Título de peso mosca

Kevin Holland vs. Jack Della Maddalena

Raúl Rosas Jr. contra Terrence Mitchell

Daniel Zellhuber vs. Christos Giagos

Fernando Padilla vs. Kyle Nelson

Peleas preliminares

Lupita Godinez vs. Elise Reed

Roman Kopylov vs. Josh Fremd

Edgar Cháirez vs. Daniel Lacerda

Tracy Cortez vs. Jasmine Jasudavicius

Charlie Campbell vs. Alex Reyes

Josefine Knutsson vs. Marnic Mann

¿A qué hora es la pelea Valentina Shevchenko vs. Alexa Grasso 2?

Esta pelea entre Valentina Shevchenko y Alexa Grasso está programada para este sábado 16 de septiembre al promediar las 11:00 p.m. según el horario de Perú, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 1:00 a.m. del día siguiente., en Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile a las 12:00 a.m., en México a las 10:00 p.m., mientras que en España a las 6:00 a.m. del domingo 17 de septiembre.

¿En qué canal ver la pelea Valentina Shevchenko vs. Alexa Grasso 2?

Esta pelea entre Valentina Shevchenko y Alexa Grasso será transmitida de la siguiente manera según los países de Latinoamérica: en Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile y Venezuela a través de Star Plus y UFC Fight Pass; en Argentina por FOX Sports 2 y UFC Fight Pass; en México por las señales de FOX Sports Premium y UFC Fight Pass; mientras que en España vía Eurosports 2.

