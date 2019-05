Un lunático anda suelto: Jon Moxley apareció en Double or Nothing y atacó a Chris Jericho y a Kenny Omega [VIDEO]

La All Elite Wrestling (AEW ) celebró su primer evento, Double or Nothing, la noche de ayer y su segmento estelar sorprendió a los fanáticos de la lucha libre: Chris Jericho venció a Kenny Omega, pero Jon Moxley (Dean Ambrose) le arruinó la fiesta.

Así es. Jericho no pudo festejar su victoria porque Moxley se hizo presente y le aplicó un 'Dirty Deeds'. Un árbitro trató de detenerlo pero también recibió la técnica especial del exlunático. Y no contento con eso, atacó a Kenny Omega.

Moxley ya está en AEW, pero ¿cuál será su papel en la empresa? Según el periodista Dave Meltzer, el que se hacía llamar Dean Ambrose en WWE aparecerá en los show semanales una vez que empiecen a transmitirse por TNT. Será, además, uno de los luchadores más importantes junto a Cody, Kenny Omega, Chris Jericho y Adam Page.

Cabe señalar que, según informó Tony Khan, presidente y CEO de AEW, a través de un comunicado, Moxley ha firmado "por varios años". "La escena caótica que se vio en los momentos finales de Double or Nothing fue un adelanto de la imprevisibilidad y explosividad que Jon aportará a AEW. Estamos muy orgullosos de que haya firmado con nosotros", señaló

Así atacó Jon Moxley a Chris Jericho y a Kenny Omega. (AEW/ TNT)

