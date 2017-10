Un combate que promete robarse el show en TLC será el que protagonicen Finn Bálor y AJ Styles este domingo (7:00 pm/ FOX Action) en el Target Center de Minnesota. Tanto el 'Fenomenal' como el 'Demonio' vienen de triunfar en Japón y esta vez buscarán ver quién es el mejor de los dos en WWE.



Aunque esta lucha fue de emergencia, tras el retiro de Bray Wyatt por un tema de salud, los fanáticos no se disgustaron. Por el contrario, aplaudieron la nueva pelea, pues es una de las más soñadas por el universo.

"Me he enfrentado a demonios antes, así que cuídate Finn Bálor", dijo Styles. La respuesta del irlandés no se hizo esperar. "Tenemos muchas cosas en común, pero nuestros caminos nunca se cruzaron hasta TLC", contestó el excampeón de NXT.

Cabe señalar que esta será la primera vez que ambos se vean las caras en un ring. Irónicamente, los dos han triunfado en Japón, siendo líderes en diferentes momentos de 'The Bullet Club' en la New Japan Pro Wrestling (NJPW). Ahora, ¿quién será el mejor?