La revancha del año entre Andy Ruiz y Anthony Joshua ya comenzó en el recinto saudí Arena Diriyah. Y el primero en salir al escenario fue el británico Joshua, y lo hizo con un solo objetivo: recuperar los títulos de peso pesado de la OMB, AMB y FIB. Segundos después, entró el mexicano.

‘Destroyer’ ingresó al cuadrilátero tranquilo al ritmo de ‘Aguanile’ y lo hizo vestido con una bata dorada. “Por supuesto que quiero más. Quiero dejar un legado. Y me he preparado mucho para cumplir ese objetivo, por eso he venido a este combate a vencer a mi rival", advirtió Ruiz en la previa.

Entrada de Andy Ruiz Jr. (Foto: ESPN)

La primera vez que ambos luchadora fue en el Madison Square Garden en el pasado mes de junio. En aquella oportunidad, Andy Ruiz sorprendió a todos los aficionados al derrotar, por nocaut técnico, al boxeador británico. Y así se convirtió en el primer boxeador mexicano en ser campeón de peso pesado.

Hoy el de México tiene una gran responsabilidad: la de cuidar sus títulos, solo si quiere seguir haciendo historia en el deportes de los guantes. Por su parte, Joshua buscará resarcir el mal trago de junio que afectó bastante a su carrera, pues fue su primera derrota, luego de 22 victorias. ¿Podrá vencer a Ruiz Jr.?

