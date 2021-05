Al ritmo de música mexicana, con fuegos artificiales y acompañado por una gran ovación apareció Saúl ‘Canelo’ Álvarez este sábado en el AT&T Stadium, de Arlington (Texas), donde se hizo presente para enfrentar al inglés Billy Joe Saunders por la unificación del título súper mediano.

La contienda estableció una nueva marca de asistencia de aficionados en la historia del boxeo estadounidense: 73 mil 126 espectadores. Tal marco merecía un gran show y el mexicano cumplió desde su ingreso al ring.

Luces, bailes, mariachis y un ambiente festivo marcaron la impresionante entrada de ‘Canelo’, quien hizo esperar a sus fanáticos hasta que sonara la canción ‘El Rey’ e hizo venir abajo el AT&T Stadium.

Ambos púgiles sostuvieron una pelea igualada hasta que ‘Canelo’ castigó con dureza en el octavo asalto al británico y, de forma inesperada, su entrenador avisó de que ya no iba a regresar al cuadrilátero ante el júbilo de los aficionados.

“Sabía que la pelea iba a comenzar hacia el octavo asalto. Pero no fue tan difícil como lo esperaba, me doy cuenta de que mi preparación era buena y voy mejorando día a día”, dijo el azteca tras vencer por nocaut. “Sabía que ya no iba a salir porque le quebré el pómulo”, declaró.





