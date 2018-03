¿Conor McGregor empezó campaña para ser presidente de Irlanda? [VIDEO]

YouTube VIRAL. Conor McGregor empezó siendo un peleador de UFC, pero en el transcurso de los años cambió radicalmente de carrera. Aparte de ser el campeón de peso ligero, también es promotor de eventos y figuras de diversas marcas. Pero lo más impresionante es que estos son solo el inicio.



En Irlanda, su país natal, se cree que 'The Notorious' tiene chances de llegar a la política. Lo han expresado varios locales, pero ahora también el primer ministro.



Leo Varadkar habló para el portal de noticias TMZ sobre las chances de Conor McGregor en convertirse en un padre de la patria. Y según el video publicado en YouTube, parece entusiasmado de conseguirlo.



"Todos pueden entrar en política. Yo lo hice y también Arnold Schwarzenegger, que es un actor. No veo por qué no pueda pasar", señaló.



Varadkar es el primer político irlandés en ser abiertamente homosexual. Además, fue el más joven en conseguir dicho cupo.