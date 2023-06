Este jueves 15 de junio, Conor McGregor fue denunciado por una mujer de abuso sexual, señalando que la agresión ocurrió el pasado viernes durante el juego de las finales de las finales de la NBA en el estadio de Miami Heat. Como se recuerda, el luchador de la UFC asistió y protagonizó un show de medio tiempo. Tras ello, los abogados de la víctima ya se han acercado al departamento policial con la denuncia correspondiente y un informe detallado de lo sucedido.

Según la versión de la fémina, cuya identidad aún no ha sido revelada, el hecho ocurrió en el Kaseya Center cuando, aparentemente, el luchador irlandés solicitó a un guardia de seguridad que le pidiera a la mujer que se le acercara. Acto seguido, el guardespalda informó a McGregor que lo estaban esperando en los baños del recinto. Fue aquí, y siguiendo lo contado por los abogados a DailyMail, el peleador de 43 años la “obligó a besarlo y practicarle sexo oral”.

“La obligaron a entrar en un baño en el que McGregor y su guardia de seguridad ya estaban”, mencionó el defensor de la víctima. Además, añadió: “La seguridad se negó a dejar que la mujer saliera o a permitir que alguien más entrara al baño”.

¿Qué dijo Conor McGregor?

Ante la denuncia, el popular ‘Notorious’, a través de un portavoz, negó todo lo sucedido. “Las acusaciones son falsas. El señor McGregor no se dejará intimidar”, mencionó el representante del irlandés en un entrevista con TMZ. Ariel Mitchell, uno de los abogados de la mujer, también reveló que su cliente prefiere llegar a un acuerdo antes que ir a juicio, según el mismo medio comunicación.

Del mismo modo, el letrado informó que la fémina logró escapar de McGregor “dándole codazos de manera continua hasta que logró liberarse y así poder huir rápidamente del baño”. Al salir de dicha ubicación, se olvidó su bolso, el cual pudo recuperar.

Es necesario mencionar que Conor McGregor tuvo un acto controversial minutos antes con la mascota de los Heat. El nacido en Dublín protagonizó un show de mediotiempo en el que se fue de manos con Burnie, la mascota de la institución, que finalmente terminó hospitalizado por los golpes del peleador.

¿Cuál es la postura de la UFC?

Luego de darse a conocer que el peleador irlandés fue denunciado, el Ultimate Fighting Championship (UFC) se pronunció a través de sus redes sociales con un comunicado, en el que señala que se encuentran “buscando detalles adicionales sobre el incidente”.

“La organización está al tanto de las recientes acusaciones vinculadas con Conor McGregor y seguirá buscando detalles adicionales relacionados con el incidente. UFC dejará que el proceso legal siga antes de realizar ulteriores comentarios”, se lee en el comunicado que emitió la UFC.

No es la primera vez que McGregor es denunciado

En julio del año pasado, el luchador también fue denunciado. Una mujer que, presuntamente, estuvo junto a él en su yate en Ibiza, señaló que el irlandés protagonizó un hecho de extrema violencia contra ella. La dama era conocida suya a causa de que eran vecinos en un barrio de Irlanda.

Según el portal Periódico, la fémina acudió a la vía legal para buscar justicia: “Era como si estuviera poseído. Sabía que tenía que salir del barco porque pensaba que me iba a matar. Tenemos amigos en común y me he encontrado con él en numerosas ocasiones. No puedo creer lo que me ha hecho. Es un criminal. Creo que me habría matado si no me hubiera saltado del yate”, señaló.





