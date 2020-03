Aunque la pandemia de coronavirus ha afectado radicalmente a UFC, obligando a cancelar sus tres próximos eventos, los planes de Conor McGregor parecen no haberse alterado. Y es que el irlandés ya tendría fecha para su vuelta al octágono, así lo reveló Owen Roddy, su amigo y entrenador de boxeo.

Según Roddy, que fue entrevistado por el periodista Ariel Helwani, el plan de Conor McGregor sería pelear a mitad de año. Incluso, ya tendría a un posible rival para su regreso al octágono.

“El plan es pelear el 11 de julio. Creo que para entonces todo habrá vuelto a la normalidad. Tengo los dedos cruzados y creo que todo el mundo tiene los dedos cruzados por esa pelea", comentó Roddy.

"Quizá sea con (Justin) Gaethje. Se está hablando mucho de él. Es un peleador emocionante. Me gustaría ver esa pelea y creo que a todo el mundo. Pero, para ser honesto, podría pelear contra cualquiera. Todos deben estar preparados para ver a Conor volver en julio”, agregó.

Si bien Owen Roddy adelantó el posible plan de Connor, la estrella de UFC no quiso revelar o confirmar lo mismo. “Estoy dispuesto a pelear con cualquiera y lo he demostrado una y otra vez. Busco un buen espectáculo, una buena riña y si no va a ser eso, no tengo interés (...) Los fanáticos y nadie quiere una pelea aburrida", declaró para Bleacher Report.

Cabe señalar que Conor McGregor peleó en el primer evento del año en UFC frente a Donald Cerrone. Este combate marcó su vuelta al octágono tras casi dos años. En solo 40 segundos, el irlandés noqueó al ‘Vaquero’ para retomar la senda del triunfo.

Justin Gaethje no pelea desde septiembre de 2019, cuando venció a Donald Cerrone. (Getty Images)

