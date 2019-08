¿Una vez más, Conor? McGregor golpea a anciano en un bar luego que este le rechace un vaso de whisky

Conor McGregor no sube a un octógono de UFC desde octubre del 2018, donde predió en la polémica pelea ante Khabib Nurmagomédov; sin embargo, eso no significa que deje de ser noticia, al contrario, ya nos acostumbramos a ver su nombre, pero no en noticias deportivas, sino en policiales.

Esta vez, el irlandés se encuentra en todos los medios luego que golpee a un anciano en un bar de Dublín por lo aceptarle la invitación de un vaso de whisky. En las imágenes se ve como el peleador estalla y se avalancha sobre el hombre de avanzada edad.

Según muestran las imágenes del portal norteamericano TMZ, Conor insistió en más de una oportunidad para invitarle la bebida, pero en el mismo número de veces, el anciano dejó claro que no quería nada con él.

Conor McGregor golpea a anciano que le rechaza vaso de whisky. (TMZ)

La prensa británica se encargó de recoger distintos tipos de declaraciones para conocer si existe otras razones por las que McGregor reaccionó de esta manera. "No había mucha gente en el bar y había bebida de por medio", aseguró uno de los presentes en el lugar a Irish Mirror.



Los presentes explican que Conor empezó a repartir vasos vacíos a todos en el bar, pero uno de ellos alejó el recipiente. El irlandés se lo acercó pero este lo volvió a alejar. Esto desató la furia del peleador de la marca de Dana White.

Después de lanzar el golpe, las personas alejaron a McGregor del lugar, mientras que la víctima se dirigió a la 'Gardai', fuerza policial de Irlanda para realizar la denuncia.

