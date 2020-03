Roger Federer es uno de los mejores deportistas del planeta y tiene muchos seguidores por todo lo que ha hecho en el tenis. Por eso, el miembro del Consejo Federal Suizo, Alain Berset, le pidió que use su influencia para que le de mensajes a la gente sobre cómo prevenir el nuevo coronavirus.

Así que Roger decidió utilizar su Instagram -a través de historias- para brindarle algunos consejos a los helvéticos. “También me estoy quedando en casa y no le dado la mano a nadie desde hace buen tiempo. Obviamente, me lavo las manos con mucha frecuencia como se supone que debemos hacerlo”, dije el actual cuatro del mundo del ranking ATP.

“Creo que ayudarnos mutuamente es lo más importante ahora. Especialmente porque queremos ayudar a los señores de edad. Ellos son los que están en mayor riesgo y necesitamos ayudarlos, manteniendo una distancia de dos metros, y no darnos la mano", agrega.

Y prolonga: “Es, realmente, importante seguir estas reglas. Si no las cumplimos, al final, vamos a seguir en cuarentena y no podremos salir de casa. Yo espero que todos tomemos en serio está situación".

¡MENSAJE DE FEDERER! El suizo publicó en Instagram su pedido de cuidarse todos por la pandemia de coronavirus, de quedarse en casa y ser solidarios con los demás. Vale la pena mirar su especial mensaje!

