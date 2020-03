Poco antes de que se cancelarán los tres próximos eventos de UFC, la primera gran baja fue la cartelera de Londres, la cual iba a estar encabezada por el duelo entre Leon Edwards y Tyron Woodley. En medio de ese problema, quien se ofreció a salvar la pelea fue Colby Covington.

El popular’ Caos’ se nominó como rival de Woodley en caso se realice el evento en Estados Unidos y ya no en Inglaterra. Sin embargo, al final, Dana White decidió posponer los próximos eventos debido a la pandemia del coronavirus. Una decisión que fue criticada por Colby Covington.

“No creo que haya sido el movimiento correcto. Creo que somos atletas sanos, jóvenes y profesionales. Ya hacemos algo que es lo suficientemente peligroso. Entonces, ¿qué es más peligroso que una leve gripe que está sucediendo en este momento? Creo que la gente solo necesita ser más consciente de lo que está sucediendo, lavarse las manos, distanciarse socialmente. Pero como atletas profesionales, ya corremos el riesgo suficiente”, señaló Covington, exretador al título de peso wélter.

"Tuve un fan que me contactó desde China, y me dijo: "Nos quedarnos en nuestras casas durante 30 días, en cuarentena, y después de eso, no ha habido nuevos casos durante más de un mes, todo está bajo control. Creo que todo el mundo está entrando en pánico y actuando irracionalmente, y solo tenemos que darnos cuenta de que todo está bajo control, y Estados Unidos, el país más grande del mundo, va a estar bien y las cosas volverán a la normalidad ", añadió Covington.

TE PUEDE INTERESAR