Deontay Wilder vs. Tyson Fury II EN VIVO y EN DIRECTO: pelear en el primer gran combate de boxeo de este 2020. El evento se llevará a cabo este sábado 22 de febrero en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas en Nevada. Este combate será una revancha por el título pesado del CMB (Consejo Mundial del Boxeo). El último miercoles, ambos protagonizaron un fuerte altercado por que la Comisión Atlética de Nevada prohibio que haya careo el viernes. No hubo, pero eso no impido que ambos boxeadores se insultarán. La transmisión estará a cargo de Fox Sports, Fox Action y ESPN desde las 9:00 pm (hora peruana).

Los púgiles, el estadounidense Deontay Wilder -actual campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)- y el inglés Tyson Fury completaron la tarde del viernes el último acto oficial de su esperada pelea de revancha: el pesaje. Eso sí, después de subirse a la báscula, no hubo el tradicional “cara a cara”.

La razón fue la suspensión impuesta por la Comisión Atlética de Nevada después que ambos púgiles protagonizaron un espectáculo antideportivo de empujes, insultos y excesiva agresividad verbal antes que tuviesen la última rueda de prensa celebrada el miércoles en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, el mismo escenario donde mañana, sábado, se va a disputar la pelea.

Horarios de la pelea

País Cartelera preliminar Cartelera estelar México 6:00 p.m. 9:00 p.m. Perú 7:00 p.m. 10:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. 10:00 p.m. Panamá 7:00 p.m. 10:00 p.m. Ecuador 7:00 p.m. 10:00 p.m. Estados Unidos (Este) 7:00 p.m. 10:00 p.m. Argentina 9:00 p.m. 12:00 a.m. Chile 9:00 p.m. 12:00 a.m. España 1:00 a.m. del domingo 4:00 a.m. del domingo

La prohibición no impidió que ambos boxeadores, separados por personal de seguridad, se intercambiasen todo tipo de amenazas, insultos y señalamientos con las manos a la distancia, pero sin ninguna posibilidad de hacer contacto físico. Fury volvió a ser el más expresivo con los gestos y el manejo de las manos.

Antes, el gran triunfador en la báscula también fue el púgil inglés, quien superó a Wilder con un registro de 123,831 kilogramos, el tercero más alto de su carrera profesional.

El campeón estadounidense dio 104,78 kilogramos en la báscula, el mayor peso de su carrera profesional, pero con una gran diferencia al registrado por Fury, quien también había ganado en el apoyo recibido por parte de los miles de aficionados que estuvieron presentes en las gradas para presenciar el pesaje.

Fury, que salió primero de su vestuario y estuvo todo el tiempo sonriente y relajado, vio como los seguidores los vitorearon de manera generalizada, algo que no sucedió cuando apareció Wilder, quien fue recibido con menos entusiasmo.

Más serio estuvo Wilder durante todo el acto de pesaje y tras bajarse de la báscula, ponerse su ropa deportiva y cargar el cinturón de campeón, desde el lado izquierdo del escenario, que le tocó, se colocó frente a Fury, que estaba ya instalado en el lado derecho, pero con una separación de cuatro metros entre ambos.

De inmediato, Wilder y Fury comenzaron a enviarse insultos y promesas como que se iban a “destrozar” en la pelea revancha que protagonizaron el 1 de diciembre del 2018, en el Staples Center, de Los Angeles, que acabó con una polémica decisión de combate nulo cuando la mayoría vieron al púgil inglés como ganador.

El nuevo duelo entre Wilder, de 34 años, y Fury, de 31, ya está considerado como la pelea más importante dentro de los pesos pesados desde que se enfrentaron el también púgil inglés Lennox Lewis, que retuvo el título de campeón, frente al estadounidense Mike Tyson, en el 2002.

Fury, con marca de 29-0-1, 20 nocáuts, dijo sentirse “ansioso” porque llegase la hora de la pelea y que estaba convencido que iban a ofrecer a los aficionados lo que se merecían, un gran combate del peso pesado por el título mundial.

Por su parte, Wilder, que tiene marca de 42-0-1, 41 triunfos por la vía rápida, y hace su undécima defensa del título, reiteró que no estaba preocupado por la diferencia de peso a favor de Fury, porque siempre se ha enfrentado a rivales más grandes.

Lo que sí tienen ambos púgiles asegurado es una bolsa oficial de cinco millones de dólares y otros 20 más garantizados por los promotores para cada uno de ellos.

FUENTE: EFE

