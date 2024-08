Se viene un nuevo evento mensual de la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo y nos referimos al UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya , que se llevará a cabo este sábado 17 de agosto desde el RAC Arena de Perth, Australia. Mira la transmisión de la pelea de Du Plessis vs. Adesanya a través de Disney Plus a partir de las 11:30 p.m. (hora Perú y Colombia) o 12:30 a.m. del domingo 18 (Tiempo del Este). Recordemos que Adesanya viene de dos derrotas y dos triunfos en sus últimas 4 peleas, mientras que Du Plessis tendrá su primera defensa como vigente campeón del peso mediano de la UFC.

Disney Plus EN VIVO transmite UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya desde Australia (Video: @UFC)