Este sábado 18 de enero, no puedes perderte el UFC 311: Islam Makhachev vs. Renato Moicano. En este emocionante combate, Makhachev defenderá su cinturón de peso ligero frente a Moicano, quien se colocó como retador de último momento tras la baja de Tsarukyan. Pero esta no será la única pelea importante de la noche, ya que Merab Dvalishvili pondrá en juego su título de peso gallo contra Umar Nurmagomedov, quien desea seguir los pasos de su familia y consolidarse en la UFC. Disfruta de todos los combates del UFC 311 EN VIVO a través de Disney Plus y ESPN KnockOut.

