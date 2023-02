Este sábado 25 de febrero, se realizará un festival de Muaythai en Lima. La sede será la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad San Ignacio de Loyola en Pachacamac desde las 9:00 a.m. A palabras del organizador Rodrigo Jorquera, esta se perfila a ser una de las mayores locuras que realiza como promotor del deporte nacional de Tailandia.

Este evento en formato de festival lleva el nombre de “Jorquera Invitacional” y llega en su primera edición apuntando a convertirse en el proyecto de desarrollo más importante del Muaythai nacional con miraste a reforzar los cimientos de lo que será el talento nacional con proyección hacia la futura inclusión del deporte en el programa olímpico oficial.

Son 4 eventos en 1, dando vitrina a todas las categorías competitivas que van desde los niños hasta la división profesional, en un entorno seguro y bien equipado para que los deportistas puedan desarrollar su talento. En definitiva, un plan para toda la familia. No se lo vayan a perder.

Cronograma del Evento

9am a 1pm: Liga de Desarrollo Infantil

Este periodo contará con un proceso de entrenamientos y será para las categorías de 6-7, 8-9, 10-11 y 12-13 años. La idea de esta división es que todos puedan ser contemporáneos en temas de edad

2pm a 6pm: Formato Interescuelas.

Vitrina competitiva con participación de prospectos y deportistas de proyección. Participan personas de 14-15 y 16-17 y mayores que se encuentran en niveles principales e intermedios.

7pm a 10pm: Liga Peruana de Muaythai.

Segunda fecha del campeonato descentralizado de Muaythai por equipos.

Se miden: Singpatong vs. Kawsay / Predator vs. Nak Muay / Attitude vs. Sarria Inka Fighters / F-14 vs. Giraldo Fight Team

10pm: Fieras

Combates válidos por el ránking nacional WMC