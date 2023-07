Fusion Fighting Championship, la promotora peruana de MMA, hace su arribo por primera vez a España, con la disputa de su título interino de peso wélter (77 kgs.), entre el trujillano Óscar “The Punisher” y el español Omar Jesús Santana.

Ravello es un emocionante peleador, con dominio del striking y el grappling, que viene de hilvanar una racha de cinco victorias, la última de ellas, ante el duro golpeador brasileño Elano “Pezao” Andrade.

Santana es un experimentado peleador de su país, con experiencia en Irlanda, Alemania y República Checa. En su última presentación se impuso al francés Florent Betorangal, por decisión unánime.

El FFC España también tendrá participación de representantes de Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Cuba y Ecuador ante oponentes de España, Israel, Bélgica y Marruecos, en duelos que prometen grandes emociones.

La cita será este 7 de julio en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid y será transmitido para todo el Perú por Movistar Deportes y para Latinoamérica por DSports Fight de DirecTV.

CARTELERA FFC 63 ESPAÑA

Oscar Ravello (PER) vs. Omar Santana (ESP) / Título FFC welter

Andrés Molano (COL) vs. Sean Pero (ISR) / Peso pluma

Paulo Bananada (BRA) vs. Felipe Maia (BRA) / Peso liviano

Luigui Quezada (PER) vs. Alexis Vera (PER) / Peso gallo

Salah Hamli (MARR) vs. Jean Claude Da Silva (BRA) / Peso pluma

PRELIMINARES

Soslan Gioev (ESP) vs. Armando Bayos (CUB) / Peso pluma

Jhosimar Sagbay (ECU) vs. S. Sebisaho-Lubambo (BEL) / Peso gallo

Tomi Barrios (ARG) vs. Mohamed Amajjoud (ESP) /Pluma

Amaury Araoz (PER) vs. O. Hilaly Cherif (MARR) / Gallo

Roger Auquilla (ESP) vs. Anderson Moraes (BRA)/ Pluma





